Ср, 4.11.2020
В вопросах об образовании должна учитываться не только эпидемиологическая ситуация - такие решения должны приниматься в контексте влияния дистанционного обучения на знания ребенка и его способность впоследствии изучать отложенный предмет. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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  • Подробности ограничений в связи с ЧС и итоги выборов в США. Все, что вы могли пропустить 4 ноября

Подробности ограничений в связи с ЧС и итоги выборов в США. Все, что вы могли пропустить 4 ноября

ФОТО: TVNET

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Коронавирус:

  • Новый рекорд: за прошедшие сутки выявлено 313 новых случаев Covid-19, шесть человек умерли.
  • Более половины новых случаев Covid-19 были зарегистрированы в Риге.
  • Стало известно, какие ограничения могут ввести с объявлением режима ЧС: самое главное - запрет на все публичные мероприятия и работа заведений общепита до 19 часов.
  • Родители учеников 71-й Рижской средней школы собрали подписи в защиту директора, который ходил на работу с Covid-19.
  • Винькеле: в случае перегрузки больниц пациентов с Covid-19 можно будет разместить на Кипсале.
  • Литва с субботы вводит всеобщий карантин на три недели.
  • Вспышка в Эстонии - за сутки 208 новых случаев. В Литве 639 случаев, семь человек скончались.
  • Covid-19 впервые заразился заключенный.
  • На всей территории Италии ввели комендантский час.
  • В Екабпилсской больнице Covid-19 болеют 24 работника.
  • Эксперт: Люди боятся Covid-19, клиентов в ресторанах стало меньше.

Другие события дня:

  • Авария на Бауском шоссе: грузовик частично упал в реку. Один человек погиб.
  • В результате теракта в Вене пострадали граждане семи стран.
  • Евросоюз введет санкции против Лукашенко и еще 14 должностных лиц.
  • У посольства Польши в Риге прошел пикет против запрета на аборты.
  • Трамп назвал "очень странной" потерю лидерства в ходе подсчета голосов в отдельных штатах.
  • В Риге BMW начала скользить на повороте и вытолкнула Subaru в отбойник.
  • В Саласпилсе задержан мужчина. Возможно, он домогался десятилетней девочки.
  • Начат сбор подписей против велополос на улице Чака.
  • Omniva открывает дополнительные пункты выдачи посылок.
  • СГД раскрыла преступную деятельность в сфере охраны: изъяты деньги, оружие и наркотики.
  • В Золитуде, Иманте и Плявниеках построят более 500 новых бесплатных парковок.
  • Канье Уэст признал поражение на президентских выборах в США, но пообещал участвовать в следующих.
  • В Польше отложили введение запрета на аборты после массовых акций протеста.
  • В Огре грузовик снес с дороги машину с женщиной и двумя детьми.

Новости из мира звезд и спорта:

  • Маркус Рива и Саманта Тина записали песню на русском и сняли на нее стильный клип.
  • Родители убитого рэпера Энди Картрайта не могут забрать его сына - он остается в детском доме.
  • Зутис: "Это был мой последний бой в ринге".
  • Поветкин госпитализирован. Реванш с Диллианом Уайтом перенесён.

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