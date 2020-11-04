Подробности ограничений в связи с ЧС и итоги выборов в США. Все, что вы могли пропустить 4 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- Новый рекорд: за прошедшие сутки выявлено 313 новых случаев Covid-19, шесть человек умерли.
- Более половины новых случаев Covid-19 были зарегистрированы в Риге.
- Стало известно, какие ограничения могут ввести с объявлением режима ЧС: самое главное - запрет на все публичные мероприятия и работа заведений общепита до 19 часов.
- Родители учеников 71-й Рижской средней школы собрали подписи в защиту директора, который ходил на работу с Covid-19.
- Винькеле: в случае перегрузки больниц пациентов с Covid-19 можно будет разместить на Кипсале.
- Литва с субботы вводит всеобщий карантин на три недели.
- Вспышка в Эстонии - за сутки 208 новых случаев. В Литве 639 случаев, семь человек скончались.
- Covid-19 впервые заразился заключенный.
- На всей территории Италии ввели комендантский час.
- В Екабпилсской больнице Covid-19 болеют 24 работника.
- Эксперт: Люди боятся Covid-19, клиентов в ресторанах стало меньше.
Другие события дня:
- Авария на Бауском шоссе: грузовик частично упал в реку. Один человек погиб.
- В результате теракта в Вене пострадали граждане семи стран.
- Евросоюз введет санкции против Лукашенко и еще 14 должностных лиц.
- У посольства Польши в Риге прошел пикет против запрета на аборты.
- Трамп назвал "очень странной" потерю лидерства в ходе подсчета голосов в отдельных штатах.
- В Риге BMW начала скользить на повороте и вытолкнула Subaru в отбойник.
- В Саласпилсе задержан мужчина. Возможно, он домогался десятилетней девочки.
- Начат сбор подписей против велополос на улице Чака.
- Omniva открывает дополнительные пункты выдачи посылок.
- СГД раскрыла преступную деятельность в сфере охраны: изъяты деньги, оружие и наркотики.
- В Золитуде, Иманте и Плявниеках построят более 500 новых бесплатных парковок.
- Канье Уэст признал поражение на президентских выборах в США, но пообещал участвовать в следующих.
- В Польше отложили введение запрета на аборты после массовых акций протеста.
- В Огре грузовик снес с дороги машину с женщиной и двумя детьми.
Новости из мира звезд и спорта:
- Маркус Рива и Саманта Тина записали песню на русском и сняли на нее стильный клип.
- Родители убитого рэпера Энди Картрайта не могут забрать его сына - он остается в детском доме.
- Зутис: "Это был мой последний бой в ринге".
- Поветкин госпитализирован. Реванш с Диллианом Уайтом перенесён.