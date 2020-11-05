Открыто реконструированное здание т/ц Origo; масштабный проект движется к завершению

Проект позволил увеличить площадь торгового центра более чем наполовину. Общий объем инвестиций в этот впечатляющий проект составляет около 75 миллионов евро. Работы по реконструкции т/ц Origo планируется завершить в конце 2020 года.

На первом этаже реконструированного здания на своем постоянном месте начал работу Инфоцентр. Постепенно заработают магазины и предприятия общественного питания. В реконструированном здании разместятся различные магазины и поставщики услуг.

Таким образом в торговом центре, к существующим арендаторам - единственному в центре города гипермаркету Rimi Hyper, а также Sportland, Reserved, Monton, Lindex, Skechers, Sinsay, RD Electronics, Evelatus, Bite, LMT, Douglas, Kunst & Hobi, Gabi, IQOS - присоединились новые брендовые магазины и услуги, такие как Dino Zoo, Fielmann, Washbox, The Body Shop, Euronics, Stenders, Gym!. Вскоре для покупателей откроются также Toys Planet, Vapiano, Mohito и KFC.

"Поскольку расширение торгового центра Origo происходит в непростое время, мы сделали безопасность посетителей и сотрудников своим приоритетом. В торговом центре созданы условия, позволяющие каждому соответствовать установленным государством требованиям в сфере здравоохранения, и мы призываем общественность соблюдать их - беречь не только себя, но и других, включая продавцов и прохожих.

С открытием реконструированного здания масштабный инвестиционный проект близится к завершению, и очень скоро торговый центр предстанет перед глазами посетителей в новом облике, обеспечивая еще более высокое качество покупок," - говорит Эвия Маевска, коммерческий директор торговых центров Linstow Center Management.

С открытием нового входа в реконструированный корпус торгового центра Origo с Привокзальной площади на стороне улицы Сатеклес будет обеспечен полноценный поток людей между новым зданием и первым и вторым этажами реконструированного здания. Визуально новая концепция интерьера торгового центра Origo приглашает насладиться покупками в спокойной, неторопливой и уютной атмосфере.

Несмотря на увеличение количества торговых точек, для ограничения распространения Covid-19 в торговом центре Origo продолжают строго соблюдаться все меры эпидемиологической безопасности, чтобы способствовать физическому дистанцированию людей. Повышенное внимание уделяется соблюдению гигиенических требований.

Посетителей разными способами призывают нести ответственность, защищать себя и других, а также не забывать использовать маски для лица на протяжении всего визита в торговый центр.