Гиргенс: сейчас акцент надо ставить на стратегическую коммуникацию с обществом

Именно дом и работа являются основными местами заражения, поэтому неправильно вводить дополнительные ограничения в общественном питании, где они и так уже действуют.

"Мы все вместе должны уменьшить заражение, и желательно без чрезвычайной ситуации. Нам нужно научиться со своей личной ответственностью жить с этим вирусом, максимально оберегая свое здоровье, здоровье близких и экономическую активность", - сказал министр.