Пт, 6.11.2020
С моей точки зрения, я могу сказать, что уже существует чрезвычайная ситуация, если мы говорим о распространении болезни. Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог

Гиргенс: сейчас акцент надо ставить на стратегическую коммуникацию с обществом

Сандис Гиргенс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сейчас основной акцент для улучшения эпидемиологической ситуации нужно ставить на стратегическую коммуникацию с обществом, повысив тем самым коллективную и индивидуальную ответственность на работе и дома, считает министр внутренних дел Сандис Гиргенс. 

Именно дом и работа являются основными местами заражения, поэтому неправильно вводить дополнительные ограничения в общественном питании, где они и так уже действуют. 

"Мы все вместе должны уменьшить заражение, и желательно без чрезвычайной ситуации. Нам нужно научиться со своей личной ответственностью жить с этим вирусом, максимально оберегая свое здоровье, здоровье близких и экономическую активность", - сказал министр.

С точки зрения Гиргенса, одним из направлений могло бы быть более быстрое получение результатов тестирования, чтобы люди с первыми симптомами болезни не заражали других. 

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