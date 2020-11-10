Министерство экономики подсчитало, во сколько обойдутся пособия за простой

Сегодня, 10 ноября, правительство рассмотрит предложения Минэкономики о поддержке предприятий и работающих, которые предусматривают выплату пособий по простою в размере до 1000 евро и субсидирование зарплат работникам пострадавших из-за кризиса предприятий в размере до 500 евро.

По расчетам министерства, на пособия за простой могут квалифицироваться 134 119 работников, на выплату пособий из бюджета потребуется 65,71 млн евро. Субсидирование зарплат также может потребоваться 134 119 работающих, на эти цели планируется выделить 20,12 млн евро.

Средства будут выделены из бюджетной программы для непредвиденных случаев на один месяц. Планируется, что предприятиям, хозяйственная деятельность которых из-за чрезвычайной ситуации приостановлена, в основном будут предоставляться пособия за простой, а тем, чья деятельность частично ограничена, в 70% случаев будут выплачиваться пособия за простой, в 30% оказываться поддержка в виде субсидированных зарплат.

Меры поддержки будут применяться с первого дня режима чрезвычайной ситуации, 9 ноября, до 31 декабря этого года.