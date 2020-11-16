В Швеции будет запрещено собираться группами более восьми человек

Такие строгие ограничения будут введены, поскольку правительство Швеции стремится остановить эпидемию Covid-19 в стране.

Закон вступит в силу 24 ноября и первоначально будет действовать в течение четырех недель.

До сих пор ограничения, введенные правительством Швеции, носили скорее рекомендательный характер, чем силу закона.