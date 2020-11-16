Пн, 16.11.2020
Коронавирус состоит, скажем, из 30 000 буковок, он достаточно простенький - это его генетический материал, и раз в примерно две недели меняется одна из буковок, а мы можем по буковкам отследить случаи, которые не могут связать эпидемиологи. Никита Зрелов, сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований
Никита Зрелов, сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований

В Швеции будет запрещено собираться группами более восьми человек

ФОТО: EPA/Scanpix

Правительство Швеции объявило в понедельник, 16 ноября, что все публичные мероприятия с участием более восьми человек будут запрещены в стране, сообщает интернет-издание The Local.

Такие строгие ограничения будут введены, поскольку правительство Швеции стремится остановить эпидемию Covid-19 в стране.

Закон вступит в силу 24 ноября и первоначально будет действовать в течение четырех недель.

До сих пор ограничения, введенные правительством Швеции, носили скорее рекомендательный характер, чем силу закона.

Несоблюдение новых ограничений приведет к штрафу или даже тюремному заключению для жителей Швеции на срок до шести месяцев.

Последние новости

НАВЕРХ
Back