На кафе в Сейме ограничения не распространяются, депутаты могут обедать в зале

Съемочная группа пришла в здание парламента после письма зрительницы Иниты, которая хотела узнать, подают ли в кафе Сейма еду только на вынос.

В тот день, когда Bez Tabu посетили столовую, там царила глубокая тишина и не было необходимости стоять в очереди. Журналисты выбрали два десерта, которыми смогли насладиться прямо в столовой. Помимо съемочной группы, в зале был еще один человек.

Через мгновение появилась женщина. Она также обедала прямо в зале. На обед приехал и депутат Сейма Андрей Клементьев, который также остался перекусить в кафе.

Представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнедерс указывает, что, учитывая, что в столовую Сейма может входить лишь небольшой круг людей, обедать разрешается и в помещении кафе.

"Речь идет об учебных заведениях, а также о рабочих местах, куда люди не приходят извне, столовая предназначена только для сотрудников. В результате потоки людей не пересекаются с другими людьми, как в обычном кафе", - говорит Шнедерс.