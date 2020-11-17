Опасность растет. В Латвию запрещен ввоз живых норок и необработанных шкур

В аннотации к приказу, подготовленному Министерством образования и науки (МОН), говорится, что 5 ноября этого года Министерство иностранных дел Дании в письме сообщило о масштабных вспышках Covid-19 на датских норковых фермах. В письме отмечается, что с июня 2020 года на норковых фермах в Дании было зарегистрировано несколько вспышек Covid-19 и что вирус передавался от норки к человеку.

К 4 ноября этого года было выявлено 207 зараженных норковых хозяйств.

4 ноября этого года правительство Дании объявило, что в тестах, проведенных на пяти норковых фермах и у 12 человек, живущих поблизости от этих ферм, были обнаружены новые, уникальные варианты мутации вируса Covid-19.

Министерство образования и науки заявляет, что не знает, представляют ли эти варианты мутации более высокий риск для человека, чем известный вирус Covid-19, однако один из этих вариантов мутации показал пониженную ответную реакцию организма.

Открытие нового мутирующего варианта вируса может повлиять на эффективность потенциальных вакцин. Органы здравоохранения Дании в настоящее время проводят дополнительное расследование по этому поводу.

Министерство поясняет, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, Всемирная организация здравоохранения и Европейская комиссия осведомлены об этих результатах. Правительство Дании приняло ряд конкретных мер по снижению риска, создаваемого зараженными фермами по разведению норок, включая убой норок как на зараженных фермах, так и в качестве меры предосторожности - на неинфицированных фермах в радиусе семи-восьми километров от зараженной фермы.

Правительство Дании также ввело ряд новых мер по ограничению распространения вируса, включая уничтожение всех норок в стране.

Было принято решение немедленно уничтожить норок, и в 2021 году будет запрещено возобновлять их выращивание.