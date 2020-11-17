Новые решения правительства и смерть Виктюка. Все, что вы могли пропустить 17 ноября

Состоялось важное заседание, мы узнали о новых мерах против Covid-19. Если вы все пропустили, рассказываем!
Решения правительства:
- Самое главное - людей без масок для лица запрещено пускать в общественные места. Обслуживать тоже нельзя. Это касается и тех, у кого маска спущена.
- Впредь контактных лиц пациентов с Covid-19 будет определять и работодатель. Он же может отправить на карантин.
- Вирус мутирует, опасность растет. В Латвию запрещен ввоз живых норок и необработанных шкур. По крайней мере до конца ЧС.
- В заключении премьер предупредил о новых ограничениях, если заболеваемость Covid-19 продолжит расти.
Коронавирус. Что еще?
- В Латвии зарегистрировано 278 новых случаев Covid-19, 6 человек скончались (умершие пациенты входили в возрастные группы 70-75 лет, 80-85 лет, два пациента - в группу 75-80 лет и еще два - в группу 90-95 лет).
- Выписали 47, госпитализировали 43: в больницах немного уменьшилось число пациентов с Covid-19. Всего 379.
- В футбольном клубе "Рига" констатировано 16 случаев Covid-19. Работа клуба временно приостановлена.
- Эксперты: Источники часто уже не отследить, в Латвии Covid-19 можно заразиться где угодно.
- Доставка вакцины от Covid-19 в Латвию задерживается. Новый срок - январь.
- Первыми вакцину от Covid-19 в Латвии могут получить медицинские работники, а также сотрудники и клиенты социальных центров. Далее - лица старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями и сотрудники оперативных служб.
- За сутки в Литве выявлено 996 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 186.
- В Эстонии скончалась самая молодая жертва Covid-19: женщина отказалась от тестирования. Ей было 46 лет.
Другие события дня:
- По подозрению в коррупции задержан высокопоставленный чиновник СГД - теперь уже бывший руководитель отдела расследования таможенных дел управления налогово-таможенной полиции Андрис Аболс.
- На 85-м году жизни умер режиссер, народный артист Роман Виктюк. Ранее он попал в больницу с Covid-19.
- Maxima вводит принцип светофора для регулирования потока покупателей. Речь об информации о менее загруженных часах для покупок.
- Потолок применения дифференцированного необлагаемого минимума будет повышен до 1800 евро.
- В этом году 18 ноября общественный транспорт в Риге не будет бесплатным. В Риге не будет публичных мероприятий, но пройдут онлайн-концерты. В честь праздника над городами Латвии пролетят самолеты НВС и союзников.
- На Аляске пассажирский самолет при посадке сбил медведя.
- Лукашенко допустил частичный переход власти.
- В Германии задержаны подозреваемые в краже из сокровищницы "Зеленый свод".
- В России зафиксировали рекорд по уровню загрязнения воздуха.
Немного легких новостей отвлечься:
- Санта-Клаусы в этом году не могут контактировать с детьми: как решают эту проблему в США:
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