Видео ⟩ С крыши девятиэтажки на автомобиль упала бетонная плита. Водитель чудом уцелел

Видео с места событий стихийно разлетелось в социальных сетях, а неравнодушные люди уже собирают деньги на новый автомобиль для счастливчика, который чудом избежал беды сам.

Владелец машины Александр в комментарии телеканалу "360" признался, что купил автомобиль лишь две недели назад. "Еще даже переоформить не успел. Машина дорогая, 600 тысяч отдал за нее. Копил на нее, жалко. Я ее в порядок привел, бамперы поменял. Всю душу в машину вложил", - отметил он.

По его словам, он успел отбежать, так как услышал "скрежет наверху".

Александр уже записал видео, в котором поблагодарил всех за поддержку. Он поделился, что после инцидента пользователи интернета начали переводить ему небольшие суммы денег на новую машину.

"Медуза" со ссылкой на прокуратуру Приморского края пишет, что в связи с инцидентом начата проверка. Согласно предварительным данным, на машину упал козырек вентиляционной шахты, который потянули за собой обледеневшие провода.