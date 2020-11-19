Видео ⟩ С крыши девятиэтажки на автомобиль упала бетонная плита. Водитель чудом уцелел

В одном из дворов во Владивостоке с крыши девятиэтажного дома на припаркованный автомобиль упала тяжелая бетонная плита. Остроты моменту придает тот факт, что в это время на месте ЧП был и водитель - он расчищал машину от снега.
Видео с места событий стихийно разлетелось в социальных сетях, а неравнодушные люди уже собирают деньги на новый автомобиль для счастливчика, который чудом избежал беды сам.
Владелец машины Александр в комментарии телеканалу "360" признался, что купил автомобиль лишь две недели назад. "Еще даже переоформить не успел. Машина дорогая, 600 тысяч отдал за нее. Копил на нее, жалко. Я ее в порядок привел, бамперы поменял. Всю душу в машину вложил", - отметил он.
По его словам, он успел отбежать, так как услышал "скрежет наверху".
Александр уже записал видео, в котором поблагодарил всех за поддержку. Он поделился, что после инцидента пользователи интернета начали переводить ему небольшие суммы денег на новую машину.
"Медуза" со ссылкой на прокуратуру Приморского края пишет, что в связи с инцидентом начата проверка. Согласно предварительным данным, на машину упал козырек вентиляционной шахты, который потянули за собой обледеневшие провода.
Как сообщал RUS TVNET, в ночь на четверг, 19 ноября, в Приморском крае прошел мокрый снег и ледяной дождь, сопровождавшийся также сильным ветром. В результате оказались повреждены многие объекты инфраструктуры региона, обледенели и обрушились линии электропередач, были повалены деревья.