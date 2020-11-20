В Литве рекордное количество заражений: за сутки 2272 новых случая. В Эстонии - 364

За минувшие сутки в Литве выявлено 2272 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 16 человек, сообщило в четверг Министерство здравоохранения. В Эстонии проанализировано 6856 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 364 первичных теста (5,3%), сообщил в пятницу BNS департамент здоровья Эстонии.
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 2272 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 16 человек. Это самое высокое количество случаев за сутки в стране.
В целом с начала пандемии в Литве установлено 42 тыс. 757 случаев заражения коронавирусом. Продолжают болеть 31 тыс. 759 человек, 10 тыс. 498 - выздоровели.
В общем от коронавируса в Литве скончались 357 человек, по иным причинам умерли 143 зараженных.
С начала июня в стране зарегистрированы 503 ввозных случая.
За минувшие сутки было взято 15 тыс. 148 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 241 тыс. 490.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6856 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 364 первичных теста, то есть 5,3 процента, скончалась одна зараженная коронавирусом женщина, сообщил в пятницу BNS департамент здоровья.
По данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса выявлено Харьюмаа (199 человек ), в Ида-Вирумаа их 75, а в Тартумаа - 28.
По состоянию на утро 20 ноября в Эстонии в больничном лечении нуждались 119 человек с коронавирусной инфекцией, 10 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Девять пациентов выписаны домой.
На сегодняшний день в больницах завершено 656 случаев заболевания Covid-19 у 640 человек.
По состоянию на 20 ноября выздоровели 5296 человек. У 3969 из них истории болезни завершены, у 1328 человек с момента выявления положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента появленияв Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года проведено более 429 200 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 9076 положительных первичных тестов.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 201 683 раза. Через приложение о своем заболевании сообщили 553 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 364.