В Литве рекордное количество заражений: за сутки 2272 новых случая. В Эстонии - 364

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 2272 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 16 человек. Это самое высокое количество случаев за сутки в стране.

По иным причинам скончались 7 зараженных.

В целом с начала пандемии в Литве установлено 42 тыс. 757 случаев заражения коронавирусом. Продолжают болеть 31 тыс. 759 человек, 10 тыс. 498 - выздоровели.

В общем от коронавируса в Литве скончались 357 человек, по иным причинам умерли 143 зараженных.

С начала июня в стране зарегистрированы 503 ввозных случая.

За минувшие сутки было взято 15 тыс. 148 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 241 тыс. 490.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6856 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 364 первичных теста, то есть 5,3 процента, скончалась одна зараженная коронавирусом женщина, сообщил в пятницу BNS департамент здоровья.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 253,5 случая на 100 000 населения, доля позитивных результатов составляет 4,8 процента от общего числа первичных тестов.

По данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса выявлено Харьюмаа (199 человек ), в Ида-Вирумаа их 75, а в Тартумаа - 28.

По состоянию на утро 20 ноября в Эстонии в больничном лечении нуждались 119 человек с коронавирусной инфекцией, 10 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Девять пациентов выписаны домой.

За сутки добавился один новый случай с летальным исходом - скончалась 89-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 87 человек, инфицированных коронавирусом.

На сегодняшний день в больницах завершено 656 случаев заболевания Covid-19 у 640 человек.

По состоянию на 20 ноября выздоровели 5296 человек. У 3969 из них истории болезни завершены, у 1328 человек с момента выявления положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента появленияв Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года проведено более 429 200 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 9076 положительных первичных тестов.