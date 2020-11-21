Сб, 21.11.2020
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Re:Check

В Литве за сутки 1983 новых случая Covid-19, скончались 17 человек. В Эстонии - 305 новых случаев

ФОТО: EPA/Scanpix

За минувшие сутки в Литве выявлено 1983 новых случая заражения коронавирусом, сообщил Национальный центр общественного здравоохранения. В Эстонии - 305 новых случаев, сообщает BNS.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1983 новых случая коронавируса. Скончались 17 человек, зараженных коронавирусом.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 5437 тестов на коронавирусную инфекцию, 305 оказались положительными.

Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней увеличилась до 258,77 случая на 100 000 населения.

Днем ранее в Эстонии было зарегистрировано 364 новых случая.

С начала эпидемии от Covid-19 в Эстонии умерли 87 человек.

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