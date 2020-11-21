В Литве за сутки 1983 новых случая Covid-19, скончались 17 человек. В Эстонии - 305 новых случаев

За минувшие сутки в Литве выявлено 1983 новых случая заражения коронавирусом, сообщил Национальный центр общественного здравоохранения. В Эстонии - 305 новых случаев, сообщает BNS.
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 1983 новых случая коронавируса. Скончались 17 человек, зараженных коронавирусом.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии сделано 5437 тестов на коронавирусную инфекцию, 305 оказались положительными.
Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней увеличилась до 258,77 случая на 100 000 населения.
Днем ранее в Эстонии было зарегистрировано 364 новых случая.
С начала эпидемии от Covid-19 в Эстонии умерли 87 человек.