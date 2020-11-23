Изменения в чековой лотерей: расширен перечень документов и добавились чеки по отраслям

До этого регистрировать для участия в лотерее можно было чеки, квитанции и билеты, а в дальнейшем можно будет также счета об оплате товаров и услуг, заказанных через интернет.

Для того чтобы люди более активно подавали чеки за товары и услуги отраслей, где высока доля теневой экономики, поправки предусматривают введение отраслевых розыгрышей.

Поправки являются частью пакета законопроектов, сопровождающих проект госбюджета на 2021 год.

Как сообщили в Службе государственных доходов (СГД), за год на чековую лотерею было подано 16,6 млн платежных документов, а полученная информация позволила налоговой службе раскрыть и устранить нарушения, пополнив бюджет на 1,2 млн евро.