Бывший министр здравоохранения Белевич купил предприятие NMS laboratorija

До октября этого года единственным владельцем NMS laboratorija было эстонское предприятие Baltic Lab Holding, однако сейчас 100% акций принадлежат фирме Contract Pharma, единственным владельцем которой является Белевич.

Белевич также стал и председателем правления NMS laboratorija. В правлении также работает член правления Артур Алтбергс, ранее занимавший пост председателя правления компании.

Агентству LETA Белевич рассказал, что лабораторный бизнес для него не нов, так как ранее он уже был основателем и долгое время акционером Centrālā laboratorija.

"Возвращаюсь в лабораторный бизнес и думаю его развивать, предлагая в NMS laboratorija все больше новых анализов, которые до этого лаборатория не делала", - сказал Белевич.