Рейзниеце-Озола указала на проблемы для получателей гонораров после налоговых изменений

Предложенные коалицией изменения в режиме выплаты авторских гонораров являются поспешными, они приведут к проблемам, и налоговые поступления не будут такими, как ожидает правительство, заявила сегодня в прениях в парламенте депутат Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Дана Рейзниеце-Озола.
Сегодня большинство Сейма отклонило предложение оппозиции сохранить нынешние условия уплаты налогов для получателей гонораров.
Депутат обратила внимание на то, что деятели искусства ранее предлагали установить прогрессивность для авторских доходов, но это предложение не рассматривалось по существу.
Ранее юридическое бюро Сейма и оппозиционные депутаты заявили, что людям будет очень сложно за короткое время понять суть налоговых изменений для получателей гонораров.
В виде компенсаций деятелям искусств и СМИ в будущем году планируется предоставить около 1,7 млн евро.
Планируется, что со второго полугодия текущего года с получателей гонораров, не зарегистрировавших хоздеятельность, будут удерживаться налог в размере 25%.