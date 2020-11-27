Рейзниеце-Озола указала на проблемы для получателей гонораров после налоговых изменений

Сегодня большинство Сейма отклонило предложение оппозиции сохранить нынешние условия уплаты налогов для получателей гонораров.

Депутат обратила внимание на то, что деятели искусства ранее предлагали установить прогрессивность для авторских доходов, но это предложение не рассматривалось по существу.

Ранее юридическое бюро Сейма и оппозиционные депутаты заявили, что людям будет очень сложно за короткое время понять суть налоговых изменений для получателей гонораров.

В виде компенсаций деятелям искусств и СМИ в будущем году планируется предоставить около 1,7 млн евро.