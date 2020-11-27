Tallink получил в кредит 100 миллионов евро

"Заключенный с NIB кредитный договор дает нашему концерну дополнительную безопасность в случае, если ситуация, вызванная пандемией, не позволит нам возобновить нашу деятельность в большем и запланированном объеме, нам также нужны дополнительные средства для обеспечения ликвидности в дополнение к кредиту от Kredex, предоставленному Эстонской Республикой", - заявил председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

В рамках программы гарантий для судоходных компаний, которая имеет решающее значение для функционирования общества, финское государство предоставило кредитную гарантию на сумму до 90 миллионов евро для обеспечения безопасности поставок и обслуживания важных грузов.