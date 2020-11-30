Планируется либо разрешить услуги маникюра, либо запретить также услуги парикмахеров

Во время дискуссий о дополнительных ограничениях из-за Covid-19 политикам предстоит договориться, разрешить ли услуги маникюра либо запретить оказывать услуги также парикмахерам, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с президентом Эгилом Левитсом и спикером Сейма Инарой Мурниеце.
Он подчеркнул, что в обществе много непонимания и недовольства относительно парикмахеров и мастеров маникюра - почему одним разрешено работать, а другим нет, поэтому он предлагает единое регулирование.
О магазинах тоже споры
Также предстоит решить вопрос о работе торговых мест, так как в настоящее время есть ограничения по площади - 10 тыс. кв. м, и может сложиться впечатление, что маленькие магазины безопаснее, однако опасность связана с концентрацией людей в помещениях. Поэтому Кариньш предлагает вместо площади установить ограничения на количество людей.
Также необходимо активно контролировать сухопутные границы, чтобы все въезжающие были учтены, как этот происходит в портах и аэропорту.
Премьер обратился к министрам финансов и экономики с просьбой разработать дополнительные предложения, чтобы экономика не останавливалась. Кариньш сообщил, что выплаты субсидий и пособий по простою начнутся в конце этой недели.