Пн, 30.11.2020
Цель Lidl - войти в число лучших работодателей Латвии. Для этого мы предлагаем сотрудникам более высокую заработную плату, чем в среднем по отрасли, и ряд бонусов. Дана Хасана, представитель Lidl
Дана Хасана, представитель Lidl

Планируется либо разрешить услуги маникюра, либо запретить также услуги парикмахеров

ФОТО: EPA/Scanpix

Во время дискуссий о дополнительных ограничениях из-за Covid-19 политикам предстоит договориться, разрешить ли услуги маникюра либо запретить оказывать услуги также парикмахерам, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с президентом Эгилом Левитсом и спикером Сейма Инарой Мурниеце.

Он подчеркнул, что в обществе много непонимания и недовольства относительно парикмахеров и мастеров маникюра - почему одним разрешено работать, а другим нет, поэтому он предлагает единое регулирование.

О магазинах тоже споры 

Также предстоит решить вопрос о работе торговых мест, так как в настоящее время есть ограничения по площади - 10 тыс. кв. м, и может сложиться впечатление, что маленькие магазины безопаснее, однако опасность связана с концентрацией людей в помещениях. Поэтому Кариньш предлагает вместо площади установить ограничения на количество людей.

Предлагается разрешить работать в выходные только магазинам товаров первой необходимости.

Также необходимо активно контролировать сухопутные границы, чтобы все въезжающие были учтены, как этот происходит в портах и аэропорту.

Премьер обратился к министрам финансов и экономики с просьбой разработать дополнительные предложения, чтобы экономика не останавливалась. Кариньш сообщил, что выплаты субсидий и пособий по простою начнутся в конце этой недели.

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