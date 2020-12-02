Maxima запускает уникальную услугу в Балтии - "Сканируй сам"

Чтобы обеспечить жителям возможность быстрых, удобных и еще более безопасных покупок, Maxima Latvija вводит совершенно новый способ покупок в Балтии - Scan&go, или "Сканируй сам", - который позволяет сканировать товар в мобильном приложении Maxima, складывая продукты в свой или купленный в магазине пакет, а в конце расплачиваться за товары в специальной зоне расчетов, не доставая продукты из пакета, сообщили RUS TVNET в компании.
Это первое подобного рода решение для покупок в Балтии, которое объединяет в себе и функции сканирования в приложении, и отдельно созданную зону для расчетов. Общий объем инвестиций составляет 150 тысяч евро, и эта услуга в настоящее время доступна в магазине Maxima XXX в т/ц Akropole.
"Из-за влияния Covid-19 этот год мы можем назвать годом дигитальной эволюции, то есть временем, когда мы дополнительно к уже имеющимся цифровым решениям - искусственный интеллект для мониторинга заполнения полок, электронные ценники, все больше цифровых экранов в магазинах, новые кассы самообслуживания, мобильное приложение с функцией платежей - со спринтерской скоростью внедряем новые решения, улучшая покупательской опыт, а также все больше заботимся о безопасности клиентов и сотрудников.
Решение "Сканируй сам" с отдельной зоной расчетов делает покупки очень удобными и быстрыми, а также обеспечивает бесконтактные покупки,
что особенно важно в условиях пандемии, таким образом, мы дополнительно заботимся о безопасности клиентов и сотрудников.
Эта уникальная услуга, которая в одном приложении позволяет выполнять целый ряд операций, является современным и отвечающим сегодняшним требованиям решением, что подтверждается и количеством пользователей приложения - почти 70 000 загрузок за неполные 6 месяцев", - рассказывает руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.
Троицын продолжает: "В настоящее время такая услуга доступна в одном магазине - Maxima XXX в т/ц Akropole, хотя такую еще более безопасную услугу расчетов мы готовы оперативно внедрять и в других магазинах Maxima. Для этого необходимы дополнительные изменения в кассовых системах, и если бы администрируемое Службой государственных доходов регулирование было гибче, позволяя быстрее внедрять новые услуги для наших клиентов, покупки можно было бы сделать еще более безопасными. Поэтому мы включились в активный диалог с законодателями и ответственными учреждениями, чтобы на время пандемии добиться временного регулирования. В нынешней ситуации это стало бы еще одним важным решением, как обеспечить удобные и безопасные покупки".
Функция мобильного приложения Maxima "Сканируй сам" предусматривает простые действия для совершения покупки:
- откройте в мобильном приложении Maxima раздел "Сканируй сам";
- если с собой нет собственного пакета, выберите пакет для покупок в магазине и смартфоном сосканируйте его штрих-код;
- отправляйтесь за товарами - сканируйте штрих-коды выбранных продуктов и кладите их в пакет;
- когда товары сосканированы и уложены в пакет, идите в специальную зону расчетов;
- в зоне оплаты сосканируйте QR-код, выберите способ оплаты и заплатите за покупку - через приложение, банковской платежной картой, подарочной картой, в том числе до 99% суммы покупки можно оплатить накопленными деньгами MAXIMA.
Приложение Maxima доступно для операционных систем Android, iOS и Huawei. Уже имеющимся пользователям необходимо обновить приложение в магазине приложений в случае, если в нем не появилась функция "Сканируй сам".
Дополнительно к новой функции "Сканируй сам" пользователи мобильного приложения Maxima могут отслеживать величину своей покупательской корзины, проверять цены товаров, удобно просматривать актуальные акционные предложения, пользоваться виртуальной картой Paldies, а также найти ближайший магазин Maxima и использовать другие преимущества. Для удобства клиентов в расчетной зоне будет доступна поддержка консультанта.