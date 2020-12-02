Maxima запускает уникальную услугу в Балтии - "Сканируй сам"

Это первое подобного рода решение для покупок в Балтии, которое объединяет в себе и функции сканирования в приложении, и отдельно созданную зону для расчетов. Общий объем инвестиций составляет 150 тысяч евро, и эта услуга в настоящее время доступна в магазине Maxima XXX в т/ц Akropole.

"Из-за влияния Covid-19 этот год мы можем назвать годом дигитальной эволюции, то есть временем, когда мы дополнительно к уже имеющимся цифровым решениям - искусственный интеллект для мониторинга заполнения полок, электронные ценники, все больше цифровых экранов в магазинах, новые кассы самообслуживания, мобильное приложение с функцией платежей - со спринтерской скоростью внедряем новые решения, улучшая покупательской опыт, а также все больше заботимся о безопасности клиентов и сотрудников.

Решение "Сканируй сам" с отдельной зоной расчетов делает покупки очень удобными и быстрыми, а также обеспечивает бесконтактные покупки, 34

что особенно важно в условиях пандемии, таким образом, мы дополнительно заботимся о безопасности клиентов и сотрудников.

Эта уникальная услуга, которая в одном приложении позволяет выполнять целый ряд операций, является современным и отвечающим сегодняшним требованиям решением, что подтверждается и количеством пользователей приложения - почти 70 000 загрузок за неполные 6 месяцев", - рассказывает руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.

Троицын продолжает: "В настоящее время такая услуга доступна в одном магазине - Maxima XXX в т/ц Akropole, хотя такую еще более безопасную услугу расчетов мы готовы оперативно внедрять и в других магазинах Maxima. Для этого необходимы дополнительные изменения в кассовых системах, и если бы администрируемое Службой государственных доходов регулирование было гибче, позволяя быстрее внедрять новые услуги для наших клиентов, покупки можно было бы сделать еще более безопасными. Поэтому мы включились в активный диалог с законодателями и ответственными учреждениями, чтобы на время пандемии добиться временного регулирования. В нынешней ситуации это стало бы еще одним важным решением, как обеспечить удобные и безопасные покупки".

Функция мобильного приложения Maxima "Сканируй сам" предусматривает простые действия для совершения покупки:

откройте в мобильном приложении Maxima раздел "Сканируй сам";

если с собой нет собственного пакета, выберите пакет для покупок в магазине и смартфоном сосканируйте его штрих-код;

отправляйтесь за товарами - сканируйте штрих-коды выбранных продуктов и кладите их в пакет;

когда товары сосканированы и уложены в пакет, идите в специальную зону расчетов;

в зоне оплаты сосканируйте QR-код, выберите способ оплаты и заплатите за покупку - через приложение, банковской платежной картой, подарочной картой, в том числе до 99% суммы покупки можно оплатить накопленными деньгами MAXIMA.

Приложение Maxima доступно для операционных систем Android, iOS и Huawei. Уже имеющимся пользователям необходимо обновить приложение в магазине приложений в случае, если в нем не появилась функция "Сканируй сам".