Свершилось! Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины от Covid-19

Пока вакцина не произведена в достаточно большом объеме, вакцинировать будут группы риска, указывает АР.

9 ноября компании Pfizer и BioNTech сообщили, что созданная экспериментальная вакцина с эффективностью 95% может защитить от появления симптомов Covid-19.

Британский регулятор MHRA решил, что вакцина безопасна и можно начать ее использование.

Великобритания уже заказала 40 миллионов доз вакцины. Так как необходимо два приема, этим количеством можно вакцинировать 20 миллионов человек. Однако как скоро Великобритания получит эти дозы, неизвестно.

Несмотря на то, что вакцинация начнется уже совсем скоро, эксперты напоминают, что нужно соблюдать установленные ограничения.

Вакцина BioNTech и Pfizer

Вакцина BioNTech и Pfizer от Covid-19 в ходе клинических испытаний показала эффективность в размере 95%. Вакцинацию необходимо производить в два подхода с перерывом в три недели.

Вакцину, получившую название BNT162b2, необходимо хранить при чрезвычайно низкой температуре, что осложняет ее хранение и распространение.

Это первая вакцина на основе сигнальной молекулы РНК (мРНК), представленная на рынке.

Европейское агентство лекарств сообщило, что 29 декабря будет созвано собрание, чтобы решить, достаточно ли данных о безопасности и эффективности разработанных вакцин. В свою очередь, 12 января оно может принять решение, подтверждать ли новую вакцину от коронавируса, разработанную американской фармацевтической компанией Moderna.