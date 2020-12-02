Новыми владельцами т/ц Riga Plaza стали эстонские предприниматели

Новыми владельцами торгово-развлекательного центра Riga Plaza стали эстонские предприниматели - компания Summus Capital и финансовый инвестор Ивар Венделин, сообщили агентству LETA представители консультантов сделки Zenith Family Office.
Как подчеркнули представители Zenith Family Office, компании Summus Capital принадлежит один из наиболее крупных портфелей частной недвижимости в странах Балтии. Ивар Венделин участвовал в сделке в качестве финансового инвестора.
Стороны пришли к соглашению не раскрывать сумму сделки. Сделку финансировал Luminor Bank.
По данным Земельной книги, здание торгового центра Riga Plaza с 2016 года принадлежит ООО LSREF3 Riga Plaza. Согласно данным "Firmas.lv", владельцем этой компании с начала этой недели является ООО Loft Office, которое опосредованно принадлежит Summus Capital и Венделину. Реальными выгодоприобретателями LSREF3 Riga Plaza являются гражданка России Галина Скворцова и Венделин.