Новыми владельцами т/ц Riga Plaza стали эстонские предприниматели

Как подчеркнули представители Zenith Family Office, компании Summus Capital принадлежит один из наиболее крупных портфелей частной недвижимости в странах Балтии. Ивар Венделин участвовал в сделке в качестве финансового инвестора.

По данным Земельной книги, здание торгового центра Riga Plaza с 2016 года принадлежит ООО LSREF3 Riga Plaza. Согласно данным "Firmas.lv", владельцем этой компании с начала этой недели является ООО Loft Office, которое опосредованно принадлежит Summus Capital и Венделину. Реальными выгодоприобретателями LSREF3 Riga Plaza являются гражданка России Галина Скворцова и Венделин.