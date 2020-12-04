Самое большое снижение доходов ожидается в беднейших самоуправлениях

Полуправда - утверждение, содержащее как правдивую, так и неправдивую информацию, часть фактов замолчана.
Бывший министр финансов и экономики, депутат Сейма Дана Рейзниеце-Озола (Союз "зеленых" и крестьян) в передаче Латвийского телевидения Rīta Panorāma отметила, что в бюджете следующего года ожидается существенное снижение финансирования самоуправлений. По ее словам, в некоторых из них снижение превысит весь годовой социальный бюджет. Re:Check пришел к выводу, что это утверждение не совсем точное. Однако у ряда самоуправлений доходы снизятся более чем на 7%, к тому же больше всего пострадают беднейшие самоуправления.
В передаче ЛТВ Рейзниеце-Озола сказала:
"Мы знаем, что возможность поддержать наименее обеспеченных и тех людей, у которых во время кризиса Covid-19 возникнет такая необходимость, самоуправлениям будет тяжело. Потому что у одного-другого самоуправления снижение финансирования даже превысит их годовой социальный бюджет".
Почему самоуправлениям снизят финансирование?
Главный источник дохода самоуправлений - это подоходный налог с населения. До сих пор 80% от него получали самоуправления, а государственный бюджет - 20%. Со следующего года пропорция изменится, и самоуправления получат 75%. В результате, по подсчетам Министерства финансов, самоуправления в целом получат на 58 млн евро, или на 3,3%, меньше, чем в этом году. В эти подсчеты входят доходы от подоходного налога и налога на недвижимость, а также дотация государственного бюджета в фонд финансового выравнивания самоуправлений. В свою очередь, не входят, например, деньги из фондов Евросоюза или доходы самоуправлений от платных услуг.
Потери размером с социальный бюджет?
Re:Check спросил у Рейзниеце-Озолы, в каких самоуправлениях ожидается настолько большое снижение финансирования, что оно превысит социальный бюджет. Она назвала Мадону. "Мадона - это тот пример, где годовой бюджет на социальные услуги составляет примерно 700 тысяч, а снижение, я точно не назову, около миллиона", - сказала депутат.
Согласно подсчетам Минфина, после изменений в распределении подоходного налога Мадона по сравнению с финансированием на 2020 год потеряет более 944 тыс. евро. На домашней странице самоуправления видно, что Мадонский край на сферу социальной защиты в этом году в целом тратит 3,1 млн евро. За эти деньги содержат четыре пансионата, детские дома, дневной центр и кризисный центр, Сиротский суд, социальную службу, а также выплачиваются социальные пособия.
Слова Рейзниеце-Озолы, скорее, можно отнести только на одну часть социальных услуг - социальные пособия. На них в этом году запланировано 640 тыс., что действительно существенно меньше, чем запланированное снижение финансирования. Председатель Мадонской краевой думы Агрис Лунгевичс рассказал Re:Check, что за эти деньги можно, например, два с половиной года обеспечивать питанием всех детей этого края, в том числе и в детских садах. Весь бюджет самоуправления в этом году составляет 26 млн евро.
Есть самоуправления, в которых снижение пропорционально больше. Самое большое - в размере 9,3% от доходов 2020 года - в Кегумском крае. В денежном выражении это 478 тыс. евро, или примерно 60% от социального бюджета, что примерно в четыре раза больше, чем Кегумс планировал выплатить в социальных пособиях.
В целом доходы больше всего снизятся в Латгалии. Там больше всего самоуправлений, в которых доходы снизятся более чем на 7%. Это при том, что их доходы еще до этого были среди самых низких. Например, в Вилянском крае снижение составит 8%, или 335 тыс. евро. Там на пособия самоуправление тратит 230 тыс. евро.
Снижение финансирования по самоуправлениям
Источник: Латвийский союз самоуправлений.
Однако не все самоуправления останутся в проигрыше. У самоуправлений в Рижском регионе финансирование возрастет. В Гаркалнском крае даже на 24%. Директор департамента финансового надзора и финансирования самоуправлений Минфина Инта Комисаре пояснила Re:Check, что в 2019 году (по нему проводят подсчет на следующий год) в некоторых самоуправлениях серьезно возросли доходы жителей. На ситуацию повлияла и реформа подоходного налога с предприятия. Она предусматривает, что выплачивание дивидендов облагается 20-процентным налогом. До конца 2019 года был переходный период, когда платить нужно было 10%, и предприниматели спешили его использовать.
Мэр Мадоны Лунгевичс объяснил, что часть денег планируется найти в остатках этого года, а также остановлены различные инвестиционные проекты. Он надеется, что каждое учреждение самоуправления сможет сэкономить примерно 5% от затрат. Главный бухгалтер Вилянского края Ирена Стафецка рассказала, что самоуправление рассматривает снижение хозяйственных расходов - например, плату за командировки, семинары, обучение. Возможно, придется пересмотреть число работников самоуправления. Она не исключает, что самоуправлению придется также пересмотреть размер пособий.
Возрастут и обязательные затраты
Самоуправления отмечают, что нужно учитывать не только снижение финансирования, но и то, что в самоуправлениях возрастут обязательные затраты. Советник по вопросам финансов и экономики Латвийского союза самоуправлений Санита Шкилтере упоминает гарантированный минимальный доход и рост минимальной зарплаты. Лунгевичс говорит, что самоуправлению эти и другие изменения будут стоить еще примерно миллион евро.
Министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") ранее отметил, что снижение доходов самоуправлений будет, потому что государственный бюджет планируется с дефицитом в размере почти 1,3 млрд. По его словам, солидарность должна быть на всех уровнях. Планируется, что для выполнения основных функций самоуправления смогут занимать так же, как это делает государство. В свою очередь, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") высказался в СМИ, что это необходимо, чтобы найти финансирование для увеличения зарплат медиков и педагогов.
Вывод: хотя самоуправления в следующем году ожидает большое снижение доходов, оно не составит размер социального бюджета, как рассказывала Дана Рейзниеце-Озола. Снижение, скорее, можно сравнить с той частью социального бюджета, которую самоуправления тратят на выплату пособий.