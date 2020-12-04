Самое большое снижение доходов ожидается в беднейших самоуправлениях

Бывший министр финансов и экономики, депутат Сейма Дана Рейзниеце-Озола (Союз "зеленых" и крестьян) в передаче Латвийского телевидения Rīta Panorāma отметила, что в бюджете следующего года ожидается существенное снижение финансирования самоуправлений. По ее словам, в некоторых из них снижение превысит весь годовой социальный бюджет. Re:Check пришел к выводу, что это утверждение не совсем точное. Однако у ряда самоуправлений доходы снизятся более чем на 7%, к тому же больше всего пострадают беднейшие самоуправления.

В передаче ЛТВ Рейзниеце-Озола сказала:

"Мы знаем, что возможность поддержать наименее обеспеченных и тех людей, у которых во время кризиса Covid-19 возникнет такая необходимость, самоуправлениям будет тяжело. Потому что у одного-другого самоуправления снижение финансирования даже превысит их годовой социальный бюджет".

Почему самоуправлениям снизят финансирование?

Главный источник дохода самоуправлений - это подоходный налог с населения. До сих пор 80% от него получали самоуправления, а государственный бюджет - 20%. Со следующего года пропорция изменится, и самоуправления получат 75%. В результате, по подсчетам Министерства финансов, самоуправления в целом получат на 58 млн евро, или на 3,3%, меньше, чем в этом году. В эти подсчеты входят доходы от подоходного налога и налога на недвижимость, а также дотация государственного бюджета в фонд финансового выравнивания самоуправлений. В свою очередь, не входят, например, деньги из фондов Евросоюза или доходы самоуправлений от платных услуг.

Потери размером с социальный бюджет?

Re:Check спросил у Рейзниеце-Озолы, в каких самоуправлениях ожидается настолько большое снижение финансирования, что оно превысит социальный бюджет. Она назвала Мадону. "Мадона - это тот пример, где годовой бюджет на социальные услуги составляет примерно 700 тысяч, а снижение, я точно не назову, около миллиона", - сказала депутат.

Согласно подсчетам Минфина, после изменений в распределении подоходного налога Мадона по сравнению с финансированием на 2020 год потеряет более 944 тыс. евро. На домашней странице самоуправления видно, что Мадонский край на сферу социальной защиты в этом году в целом тратит 3,1 млн евро. За эти деньги содержат четыре пансионата, детские дома, дневной центр и кризисный центр, Сиротский суд, социальную службу, а также выплачиваются социальные пособия.

Слова Рейзниеце-Озолы, скорее, можно отнести только на одну часть социальных услуг - социальные пособия. На них в этом году запланировано 640 тыс., что действительно существенно меньше, чем запланированное снижение финансирования. Председатель Мадонской краевой думы Агрис Лунгевичс рассказал Re:Check, что за эти деньги можно, например, два с половиной года обеспечивать питанием всех детей этого края, в том числе и в детских садах. Весь бюджет самоуправления в этом году составляет 26 млн евро.