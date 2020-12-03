В ЕС хотят узаконить право работника не отвечать на звонки начальства вне рабочего времени

В Евросоюзе хотят постановить, что работникам будет разрешено не отвечать на звонки и сообщения работодателя, отправленные вне рабочего времени. Эту резолюцию принял комитет Европарламента по вопросам трудоустройства, свидетельствует официальное сообщение ЕП.
Во вторник резолюция была принята 31 голосами за, против проголосовали шесть депутатов, еще 18 воздержались.
Документ призывает Еврокомиссию подать в парламент проект директивы о правах работников отключать устройства связи вне рабочего времени. В данный момент такое регулирование в европейском законодательстве не установлено.
В резолюции сказано, что культура труда, которая поддерживает доступность работника круглосуточно, в дополнение к ожиданиям работодателя, что работник ответит на звонки и сообщения в любое время суток, может негативно повлиять на баланс работы и частной жизни, а также повлиять на ментальное и физическое состояние здоровья, а также недовольство жизнью.
Особенно актуальным этот вопрос стал в условиях пандемии коронавируса, когда все больше людей работает из дома, и очень многие работодатели считают, что они не могут не отвечать на звонки даже тогда, когда их рабочее время закончилось.