В ЕС хотят узаконить право работника не отвечать на звонки начальства вне рабочего времени

Во вторник резолюция была принята 31 голосами за, против проголосовали шесть депутатов, еще 18 воздержались.

Документ призывает Еврокомиссию подать в парламент проект директивы о правах работников отключать устройства связи вне рабочего времени. В данный момент такое регулирование в европейском законодательстве не установлено.

В резолюции сказано, что культура труда, которая поддерживает доступность работника круглосуточно, в дополнение к ожиданиям работодателя, что работник ответит на звонки и сообщения в любое время суток, может негативно повлиять на баланс работы и частной жизни, а также повлиять на ментальное и физическое состояние здоровья, а также недовольство жизнью.