В ноябре потребительские цены в Латвии снизились

Потребительские цены в Латвии в ноябре этого года по сравнению с октябрем снизились на 0,3%, а по сравнению с ноябрем 2019 года - на 0,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в ноябре вырос на 0,4%.
По сравнению с октябрем цены на товары сократились на 0,1%, цены на услуги снизились на 0,6%, тогда как по сравнению с ноябрем прошлого года цены на товары снизились на 1,6%, а цены на услуги выросли на 1,4%.
Наиболее существенное влияние на изменение цен в ноябре по сравнению с октябрем оказало падение цен на одежду и обувь, товары и услуги, связанные с транспортом, отдыхом и культурой, услуги ресторанов и гостиниц, алкогольные напитки и табачные изделия, а также рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, а также услуги здравоохранения.
За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки в среднем увеличились на 0,4%. Наиболее существенное влияние на повышение среднего уровня цен оказало увеличение цен на свежие овощи (+8,1%), главным образом помидоры и огурцы. Подорожали также хлеб (+1,3%), мясо домашней птицы (+1,5%), свежая или охлажденная рыба (+6,8%). Снизились цены на свежие фрукты (-3,6%), мороженое (-3,5%) и рис (-6%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц снизился на 0,4%. При этом средний уровень цен на табачные изделия не изменился.
По сравнению с октябрем цены на одежду и обувь сократились в среднем на 3,6%. Под влиянием акций цены на обувь снизились на 8,8%, а цены на одежду - на 2%.
В сфере здравоохранения средний уровень цен за месяц вырос на 0,7%, в основном за счет удорожания услуг врачей и фармацевтических продуктов.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, снизились в среднем на 0,7%. Топливо подешевело на 0,9%, в том числе дизельное топливо - на 1,5%, бензин - на 0,6%, а цена автогаза выросла на 1,3%. Также снизились цены на пассажирские авиаперевозки.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за месяц уменьшился на 0,8%.
В группе ресторанов и гостиниц цены снизились на 0,6%, в основном за счет снижения цен на услуги ресторанов и кафе на 0,6%.
В остальных группах наиболее существенно упали цены на аренду жилья, средства для уборки жилья, выросли цены на твердое топливо.
Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года оказало падение цен на товары и услуги, связанные с жильем, товары и услуги, связанные с транспортом, одежду и обувь, а также рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, товары для отдыха и культуры, здравоохранение, алкогольные напитки и табачные изделия, ресторанные и гостиничные услуги.
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 1,6%, на что повлияло повышение уровня цен на вяленое, соленое и копченое мясо (+5%) и мясные продукты (+7%). Подорожали также свежие овощи (+3,3%), кондитерские изделия (+3,3%), хлеб (+2,3%), свежие фрукты (+3,3%), гречка (+19,9%), сухие завтраки (+11,2%) и шоколад (+4,2%). Подешевело мясо домашней птицы (-2,8%), картофель (-10,3%) и йогурт (-4,7%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 1,3%. Цены на табачные изделия выросли в среднем на 2,9%, на алкогольные напитки - на 0,4%, в основном за счет удорожания крепких спиртных напитков (+2,7%). В свою очередь пиво и вино за год подешевели на 2,5% и 1,4% соответственно.
Цены на одежду и обувь за год сократились на 3,1%. Цены на одежду снизились в среднем на 2,3%, цены на обувь - на 6,1%.
Цены на товары и услуги, связанные с жильем, за год снизились на 4,6%. Падение цен произошло в основном за счет удешевления тепловой энергии, природного газа, электроэнергии, твердого топлива и аренды жилья. Подорожали услуги по содержанию и ремонту жилья.
В группе услуг здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 3,2%
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год снизились на 5,3% в связи с падением цен на топливо на 13,9%. В том числе дизельное топливо подешевело на 17,1%, бензин - на 10,8%, автогаз - на 5%. В течение года подешевели авиаперевозки, однако выросли цены на пассажирские перевозки по автодорогам и морю, а также ремонт личного автотранспорта.
Товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за год подорожали на 2,3%.
Средний уровень цен на ресторанные и гостиничные услуги за год вырос на 1,8%. Рост цен произошел в основном за счет услуг общественного питания. В том числе средний уровень цен в ресторанах и кафе вырос на 2,1%, в столовых - на 5,1%. В свою очередь цены на услуги гостиниц за год снизились на 10,6%.