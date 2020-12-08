В ноябре потребительские цены в Латвии снизились

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в ноябре вырос на 0,4%.

По сравнению с октябрем цены на товары сократились на 0,1%, цены на услуги снизились на 0,6%, тогда как по сравнению с ноябрем прошлого года цены на товары снизились на 1,6%, а цены на услуги выросли на 1,4%.

Наиболее существенное влияние на изменение цен в ноябре по сравнению с октябрем оказало падение цен на одежду и обувь, товары и услуги, связанные с транспортом, отдыхом и культурой, услуги ресторанов и гостиниц, алкогольные напитки и табачные изделия, а также рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, а также услуги здравоохранения.

За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки в среднем увеличились на 0,4%. Наиболее существенное влияние на повышение среднего уровня цен оказало увеличение цен на свежие овощи (+8,1%), главным образом помидоры и огурцы. Подорожали также хлеб (+1,3%), мясо домашней птицы (+1,5%), свежая или охлажденная рыба (+6,8%). Снизились цены на свежие фрукты (-3,6%), мороженое (-3,5%) и рис (-6%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц снизился на 0,4%. При этом средний уровень цен на табачные изделия не изменился.

По сравнению с октябрем цены на одежду и обувь сократились в среднем на 3,6%. Под влиянием акций цены на обувь снизились на 8,8%, а цены на одежду - на 2%.

В сфере здравоохранения средний уровень цен за месяц вырос на 0,7%, в основном за счет удорожания услуг врачей и фармацевтических продуктов.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, снизились в среднем на 0,7%. Топливо подешевело на 0,9%, в том числе дизельное топливо - на 1,5%, бензин - на 0,6%, а цена автогаза выросла на 1,3%. Также снизились цены на пассажирские авиаперевозки.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за месяц уменьшился на 0,8%.

В группе ресторанов и гостиниц цены снизились на 0,6%, в основном за счет снижения цен на услуги ресторанов и кафе на 0,6%.

В остальных группах наиболее существенно упали цены на аренду жилья, средства для уборки жилья, выросли цены на твердое топливо.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года оказало падение цен на товары и услуги, связанные с жильем, товары и услуги, связанные с транспортом, одежду и обувь, а также рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, товары для отдыха и культуры, здравоохранение, алкогольные напитки и табачные изделия, ресторанные и гостиничные услуги.