Пустые города, рекорды банкротств, или Последние "шокирующие прогнозы" датского банка

Во вторник, 8 декабря, датский банк опубликовал новые "шокирующие прогнозы". Аналитики банка считают, что пандемия и сложный процесс президентских выборов в значительной степени повлекли за собой события, которые, согласно первоначальным прогнозам, должны были произойти в далеком будущем.

Города опустеют благодаря безусловному базовому доходу

Пособия, которые страны начали предоставлять населению во время пандемии, могут стать основой безусловного базового дохода. По мнению аналитиков банка, это приведет к новому образу жизни и смене приоритетов.

Молодые люди будут все чаще отказываться от дорогой и напряженной жизни в городах, чтобы уехать в деревню, где многие из них провели свое детство. С другой стороны, профессионалы начнут переезжать из больших городов в маленькие поселки или деревни, потому что в некоторых городах стоимость жизни слишком высока, но уровень жизни низкий, а уровень преступности - высокий.

Успешная разработка вакцины, крах компаний - неизбежен

Появление вакцины от Covid-19, снятие карантинных ограничений и нормализация жизни в 2021 году спровоцируют резкий рост инфляции и падение безработицы. Быстрое восстановление экономики также приведет к экономическому перегреву. В результате Федеральная резервная система США может совершить ошибку, что приведет к рекордному количеству банкротств.

Компании, которые "упадут первыми", будут из торгового сектора, у которого будут слишком большие финансовые обязательства. 6

Amazon купит Кипр

В 2021 году Amazon предпримет неожиданный шаг и перенесет свою штаб-квартиру на Кипр, опасаясь недовольства правительства тем фактом, что она и другие ИТ-гиганты платят слишком мало налогов. Консультанты Amazon помогут Кипру переписать налоговый кодекс по примеру Ирландии, позволив крупным компаниям платить более низкие налоги.

В свою очередь, правительство Кипра и народ "станут счастливыми рабами". В ответ регуляторы ЕС и США попытаются наказать компанию за такой эгоизм и заставить ее изменить методы работы, а Кипру необходимо будет изменить свою налоговую политику, чтобы привести ее в соответствие с другими странами ЕС.

Германия заплатит за Францию

Как сообщает Saxo Bank, госдолг Франции в 2021 году достигнет 120% ВВП, а долг физических и юридических лиц может оказаться на 20% выше. Несмотря на программу экономического стимулирования на сумму 100 миллиардов евро, Франция не сможет остановить волну банкротств.

У Парижа не будет иного выбора, кроме как обратиться к соседней Германии с "протянутой рукой" и попросить Европейский центральный банк выпустить достаточно евро, чтобы спасти французскую банковскую систему и предотвратить ее крах.

Блокчейны победят фейковые новости

Угроза распространения дезинформации и недоверие даже к известным СМИ в 2021 году достигнут кризисного уровня. 6

Большие расходы и социальные сети вынудят принимать ответные меры, используя блокчейны. Технология позволит проследить происхождение любого сообщения до его исходного источника, что позволит бороться с дезинформацией.

Спрос на серебро увеличится

В 2021 году серебро сможет гордиться своей популярностью среди инвесторов, так как его можно будет использовать и как драгоценный металл, и как важный элемент в промышленном секторе. На рынке будет дефицит серебра, так как оно будет использоваться в производстве солнечных батарей. Это, в свою очередь, поставит под угрозу политическую поддержку Джо Байдена инвестиций в солнечную энергетику, а также поставленную Китаем задачу по достижению нулевого уровня выбросов к 2060 году и другие инициативы.

Развитие развивающихся экономик

Роль технологий также будет ощущаться на развивающихся рынках, где продуктивность будет расти быстрее, чем в развитых странах. В 2021 году инвесторы поймут, что на развивающихся рынках ожидается невероятный рост в ближайшие годы.