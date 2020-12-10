Дело о безлимитном интернете: Tele2 подаст на PTAC в суд

Именно поэтому в данном случае обращение в суд уже является вопросом не тарифных планов, а чести и достоинства предприятия.

"PTAC действовал непрофессионально, игнорируя регулирование отрасли и совокупность обстоятельств, возникших вследствие коронавируса. Кроме того, с точки зрения интересов потребителей эта ситуация абсурдна, потому что решение PTAC запретить менять тарифные планы для предприятия финансово более выгодно, - говорит председатель правления Tele2 Валдис Ванцович. - У нас также не было особых иллюзий об окончательном решении PTAC, поэтому мы заблаговременно начали готовиться к судебному процессу в Латвии и при необходимости в ходе процесса будем просить также разъяснений в Суде Европейского союза, чтобы доказать, что изменения тарифных планов были запланированы в соответствии с действующим регулированием”.

Tele2 подчеркивает, что является социально ответственным предприятием, которое во время пандемии коронавируса оказало различную поддержку клиентам и отдельным общественным группам на сумму почти 9 млн евро. Кроме того, одна из ценностей компании – быть надежным партнером для клиентов, уважая их права.

Поэтому и изменения тарифного плана были запланированы так, чтобы они были дружественными для клиентов во время пандемии, когда спрос на мобильный интернет резко возрос. 1

"Действия PTAC причинили ущерб предприятию и его репутации. PTAC в данном случае, скорее всего, усмотрел для себя возможности хорошей публичности и создания имиджа, о чем свидетельствовали и поспешно высказанные им утверждения в публичном пространстве, даже не дождавшись разъяснений о планируемых изменениях тарифных планов. Кроме того, PTAC готовил окончательное решение полгода, что нарушает любые разумные сроки", – подчеркнул В. Ванцович.

Напомним, что Tele2 в конце апреля своевременно проинформировал своих клиентов об изменениях в тарифных планах. Главные изменения тарифных планов были связаны с возможностью пользоваться безлимитным мобильным интернетом, потому что в результате пандемии коронавируса потребление данных в лимитированных тарифных планах увеличилось примерно в три раза.

Tele2 принял решение внести изменения в эти тарифные планы, отменив ограничения на потребление данных, то есть интернет, и установив повышение ежемесячной платы в размере 2,5 евро.