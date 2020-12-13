Вс, 13.12.2020
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Криста, переболевшая Covid-19
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Rīgas satiksme заложило троллейбус за 1,2 миллиона евро

Rīgas satiksme

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme зарегистрировало коммерческий залог в размере 1,2 миллиона евро, заложив один троллейбус Škoda 27Tr, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию Firmas.lv.

Получатель коммерческого залога - чешское предприятие Škoda Electric. Таким образом, у компании сейчас имеется 33 активных коммерческих залоги.

Напомним, оборот Rīgas satiksme в прошлом году составил 191,177 миллионов евро, что на 9% больше, чем годом ранее. Компания работала с прибылью в размере 7,73 миллионов евро, тогда как в 2018 году предприятие завершило с убытками.

Единственным владельцем компании является Рижская дума.

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