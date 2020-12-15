В Елгаве спасли провалившуюся под лед собаку

Днем в понедельник в Елгаве пожарные спасли провалившуюся под лед реки Дрикса собаку, сообщает агентство LETA.
На реке один из пожарных добрался до животного с помощью спасательной доски.
Когда собаку вытащили из воды, оказалось, что на шее у нее ошейник с номером телефона хозяина. Спасатели позвонили владельцу пса, а пока его дожидались, животное посадили в автомобиль, чтобы согреть.
Напомним, за последнюю неделю несколько человек погибли, провалившись под лед.
Пожарно-спасательная служба предупреждает, что когда водоем находится в процессе замерзания, на льду находиться опасно, так как он очень тонкий.
Пожарные призывают жителей быть ответственными, не рисковать своими жизнью и здоровьем, но и не проходить мимо, видя, что дети или подростки катаются по тонкому льду, они призывают каждого предупреждать об опасности. В случае, если люди зашли слишком далеко от берега или если человек провалился под лед, незамедлительно нужно звонить спасателям по номеру телефона 112.