Вт, 15.12.2020
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Дайна Мурмане-Умбрашко, госсекретарь Минздрава
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В Елгаве спасли провалившуюся под лед собаку

ФОТО: Shutterstock

Днем в понедельник в Елгаве пожарные спасли провалившуюся под лед реки Дрикса собаку, сообщает агентство LETA.

На реке один из пожарных добрался до животного с помощью спасательной доски.

Когда собаку вытащили из воды, оказалось, что на шее у нее ошейник с номером телефона хозяина. Спасатели позвонили владельцу пса, а пока его дожидались, животное посадили в автомобиль, чтобы согреть.

Напомним, за последнюю неделю несколько человек погибли, провалившись под лед.

Пожарно-спасательная служба предупреждает, что когда водоем находится в процессе замерзания, на льду находиться опасно, так как он очень тонкий.

Пожарные призывают жителей быть ответственными, не рисковать своими жизнью и здоровьем, но и не проходить мимо, видя, что дети или подростки катаются по тонкому льду, они призывают каждого предупреждать об опасности. В случае, если люди зашли слишком далеко от берега или если человек провалился под лед, незамедлительно нужно звонить спасателям по номеру телефона 112.

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