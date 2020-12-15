В Елгаве спасли провалившуюся под лед собаку

На реке один из пожарных добрался до животного с помощью спасательной доски.

Когда собаку вытащили из воды, оказалось, что на шее у нее ошейник с номером телефона хозяина. Спасатели позвонили владельцу пса, а пока его дожидались, животное посадили в автомобиль, чтобы согреть.

Напомним, за последнюю неделю несколько человек погибли, провалившись под лед.

Пожарно-спасательная служба предупреждает, что когда водоем находится в процессе замерзания, на льду находиться опасно, так как он очень тонкий.