За два дня под лед провалились и погибли уже шесть человек
За прошедшие сутки в Дагдском, Яунелгавском и Валкском краях под лед провалились и погибли четыре человека, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме-Бирзиня.
В течение двух дней под лед провалились и погибли уже шесть человек.
Как сообщалось, 9 декабря в Терветском крае утонули два провалившихся под лед человека, а еще один погиб в Саласпилсе.
В Терветеском крае погибли мужчины 1972 и 1965 г. рожд., которые отправились на озеро Гулбью проверить, достаточно ли крепок лед для рыбалки, но провалились и утонули.
Вчера два человека провалились под лед в Валкском крае, по одному - в Дагдском и Яунелгавском краях.
В Яунелгавском крае на телефон оперативных служб 112 поступило сообщение о том, что не вернулся домой мужчина, отправившийся в предыдущий день рыбачить. Его тело спасатели обнаружили примерно в 70 метрах от берега водоема.
За два дня сотрудники VUGD также спасли двух человек, провалившихся под лед.
VUGD напоминает, что лед на водоемах только сформировался, поэтому находиться на нем очень опасно. Лед образуется постепенно - местами он толще, местами - тоньше. Спасатели призывают не выходить на лед водоемов, а также удерживать от этого детей и домашних животных.