За два дня под лед провалились и погибли уже шесть человек

В течение двух дней под лед провалились и погибли уже шесть человек.

Как сообщалось, 9 декабря в Терветском крае утонули два провалившихся под лед человека, а еще один погиб в Саласпилсе.

В Терветеском крае погибли мужчины 1972 и 1965 г. рожд., которые отправились на озеро Гулбью проверить, достаточно ли крепок лед для рыбалки, но провалились и утонули.

Вчера два человека провалились под лед в Валкском крае, по одному - в Дагдском и Яунелгавском краях.

В Яунелгавском крае на телефон оперативных служб 112 поступило сообщение о том, что не вернулся домой мужчина, отправившийся в предыдущий день рыбачить. Его тело спасатели обнаружили примерно в 70 метрах от берега водоема.

За два дня сотрудники VUGD также спасли двух человек, провалившихся под лед. 1