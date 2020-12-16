Ср, 16.12.2020
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Арнис Кактиньш, социолог
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СМИ: В США ведется расследование в отношении Swedbank, SEB и Danske Bank

Иллюстративное фото

ФОТО: flickr.com/Gundars. Str

В США ведется расследование в отношении Swedbank, SEB и Danske Bank по подозрению в отмывании денег и мошенничестве, сообщила во вторник, 15 декабря, шведская деловая газета Dagens Industri.

Как сообщает Dagens Industri со ссылкой на анонимные источники, расследование проводит Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Федеральная прокуратура Нью-Йорка.

Прошлым летом Министерство юстиции Швеции получило официальный запрос о правовой помощи от Министерства юстиции США в связи с продолжающимся расследованием отмывания денег в Соединенных Штатах, пишет издание.

Ни один из банков пока не прокомментировал эту публикацию в Dagens Industri.

Публикация вызвала падение котировок акций всех трех банков на фондовой бирже.

Swedbank и Danske Bank ранее объявили, что в США ведется расследование в отношении подозрительных денежных потоков через их подразделения в Балтии.

Все три банка были наказаны за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в странах Балтии.

 

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