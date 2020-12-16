Торговая сеть назвала самые покупаемые продукты в Латвии во времена Covid-19

"Этот год был полон вызовов для каждого домашнего хозяйства, поэтому одним из наших приоритетов является оказание поддержки местным производителям, предлагая нашим клиентам разнообразные латвийские продукты по более низким ценам. Во главе списка самых популярных у покупателей продуктов находятся именно продукты молочной категории, и мы по-настоящему рады, что в Латвии есть местные производители – лидеры своей отрасли. Продолжая приспосабливаться к пищевым привычкам клиентов, мы пополнили полки магазинов Maxima некоторыми новыми товарами, например, перловой крупой и просом Zelta Saule, гречкой, рисом, горохом и манной крупой Tautas, а также различными сладостями – сладкими и кислыми желейными конфетами Drako, ассорти производства Laima", - рассказал директор департамента закупок ООО Maxima Latvija Эдвин Лакстигала.

В ТОП 5 самых покупаемых овощей картофель занимает первое место, показывая рост более чем на 35% за последние три месяца. 5

На втором и третьем месте - огурцы и капуста, спрос на которые вырос примерно на 71% и 15% соответственно. Местные производители, например, Mārupes siltumnīcas, могут выращивать 1 400 тонн длинных огурцов и 1780 тонн коротких огурцов в год.

Также в этом году люди особенно активно покупали типичные латвийские фрукты и ягоды - яблоки, клюкву в сахарной пудре, крупную клюкву, кустовую чернику, а также латвийскую клубнику. В осенний сезон выраженно вырос спрос на яблоки - почти на 37% по сравнению с прошлым годом, а за первые 10 месяцев года спрос на крупную клюкву увеличился в шесть раз.

Жители Латвии все больше следят за мировыми тенденциями и разнообразят свой рацион, все чаще дополняя его веганскими продуктами латвийского производства. В первые десять месяцев 2020 года особой популярностью пользовались фруктовые булочки, спрос на которые вырос на 55%. Кроме того, в корзины покупателей попадали такие продукты, как наггетсы и котлеты для веганов. Чтобы обогатить рацион, магазины Maxima предлагают продукты растительного происхождения от созданного в Латвии бренда Meat future - лепешки из свеклы и гороха, предназначенные для вегетарианцев и веганов. Их можно использовать как в составе гамбургеров, так и в салатах, где они заменят мясо.