К поставкам вакцин от Covid-19, возможно, не будет применяться НДС

К поставкам вакцин против Covid-19, возможно, не будет применяться налог на добавленную стоимость (НДС). Соответствующее предложение поддержал Кабинет министров, но окончательное решение примет Сейм.
Правительство поддержало разработанные Министерством финансов поправки к закону об НДС, предусматривающие, что доставка вакцин против Covid-19 и медицинских устройств для диагностики Covid-19, а также услуги, тесно связанные с такими вакцинами и устройствами, не будут облагаться НДС, что снизит их стоимость.
В Минфине отметили, что в настоящее время невозможно определить точное влияние этого решения на госбюджет, однако министерство считает, что оно будет негативным.
Согласно предварительным расчетам Минфина, минимальный негативный фискальный эффект этой меры в 2021 году составит 800 тыс. евро, в 2022 году - 2,1 млн евро. Максимальный негативный фискальный эффект в 2021 году составит 1,9 млн евро, в 2022 году - 3,4 млн евро.
Как сообщалось, Европейское агентство лекарственных средств с 29 декабря на 21 декабря перенесло заседание, на котором планируется решить, утверждать ли разработанную фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech вакцину против нового коронавируса. Это решение было принято в связи с растущим давлением со стороны стран Европы, особенно Германии.