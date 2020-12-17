К поставкам вакцин от Covid-19, возможно, не будет применяться НДС

Правительство поддержало разработанные Министерством финансов поправки к закону об НДС, предусматривающие, что доставка вакцин против Covid-19 и медицинских устройств для диагностики Covid-19, а также услуги, тесно связанные с такими вакцинами и устройствами, не будут облагаться НДС, что снизит их стоимость.

В Минфине отметили, что в настоящее время невозможно определить точное влияние этого решения на госбюджет, однако министерство считает, что оно будет негативным.

Согласно предварительным расчетам Минфина, минимальный негативный фискальный эффект этой меры в 2021 году составит 800 тыс. евро, в 2022 году - 2,1 млн евро. Максимальный негативный фискальный эффект в 2021 году составит 1,9 млн евро, в 2022 году - 3,4 млн евро.