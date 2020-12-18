Самоизоляцию нужно соблюдать по возвращении из всех стран Европы, кроме Ватикана и Исландии

Средний показатель заболеваемости Covid-19 в Европейском союзе (ЕС) и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) в настоящее время составляет 378,2 случаев на 100 000 населения. Таким образом, с понедельника, 21 декабря, будут запрещены регулярные пассажирские перевозки в страны с показателем заболеваемости более 756,4 на 100 000 жителей. Это Литва, Люксембург, Швеция, Хорватия, Андорра, Сан-Марино и Словения.

Самоизоляция в Латвии по-прежнему должна соблюдаться при возвращении или транзитном путешествии через Хорватию, где самый высокий уровень заболеваемости в Европе или 1 208,8 случая на 100 000 населения. Самоизоляция также должна соблюдаться при возвращении из Люксембурга, Словении, Андорры, Литвы, Швеции и Сан-Марино. Риск для здоровья населения в этих странах оценивается как очень высокий. Там совокупный показатель за 14 дней вдвое превышает средний показатель по Европе - 378,2 случая на 100 000 населения.

Самоизоляция также должна соблюдаться при возвращении или транзите через страны, перечисленные в списке SPKC: Швейцария, Чехия, Венгрия, Норвегия, Эстония, Кипр, Греция, Нидерланды, Лихтенштейн, Бельгия, Монако, Испания, Франция, Словакия, Польша, Великобритания, Австрия, Италия, Португалия, Мальта, Румыния, Болгария, Ирландия, Исландия, Финляндия, Германия и Дания. В этих странах 14-дневный кумулятивный показатель Covid-19 ниже 756,4 случая, но риск для общественного здоровья оценивается как высокий.

Порог для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 тыс. человек. Этот порог заболеваемости не превышен только в Ватикане и Исландии.