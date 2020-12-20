Новый штамм Covid-19: что говорят в SPKC и будут ли репатриционные рейсы из Англии?

На фоне новостей о новом типе Covid-19 Латвия приостановила пассажирские перевозки с Великобританией. Собрали, что о новом штамме говорят в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC), а также, что Министерство иностранных дел планирует делать с теми, кто сейчас оказался в Великобритании.
Что говорят в SPKC
В настоящее время нет никаких доказательств того, что новый штамм Covid-19 широко распространился во всем мире, сообщили агентству LETA в SPKC.
SPKC отмечает, что отдельные случаи мутации Covid-19 также были зарегистрированы в Дании, Нидерландах, Исландии и Австралии. На вопрос о том, будет ли рекомендовано наложить запрет на пассажирские перевозки в эти страны, SPKC поясняет, что в настоящее время это лишь единичные, конкретные случаи, и центр вместе с аналогичными учреждениями Европейского Союза внимательно следит за ситуацией.
Центр призывает сократить поездки, а также повысить внимание к заболеваниям, связанным с поездками за рубеж.
SPKC также объясняет, что в настоящее время нет доказательств того, что эта мутация связана с более тяжелым течением болезни.
Эпидемиолог Юрий Перевощиков в эфире передачи Panorāma подчеркнул, что есть свидетельства более высокого потенциала распространения нового вида вируса, но нет исследований, показывающих, что этот штамм более опасен в других отношениях.
Как уже прозвучало, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок в воскресенье, 20 декабря, заявил, что распространение новейшей формы коронавируса в настоящее время контролировать невозможно, а самый строгий карантинный режим, введенный для контроля Covid-19, может оставаться в силе в течение нескольких месяцев.
Реагируя на эти заявления, несколько стран уже приостановили сообщение с Великобританией. Правительство Латвии приостановило пассажирские перевозки с Соединенным Королевством с 21 декабря по 1 января.
Ринкевич о репатриционных рейсах
В случае необходимости решение о репатриационных рейсах из Великобритании будет приниматься только после консультации со специалистами в области здравоохранения, с оценкой всех рисков, а также с принятием необходимых мер безопасности в Латвии в ожидании этих рейсов, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Министр отмечает, что в ближайшие дни репатриационных рейсов не планируется. Он обещает сообщить в дальнейшем в зависимости от развития ситуации.
По словам Ринкевича, вечером в воскресенье аналогичные решения приняли правительства Литвы и Эстонии. "Мы также призвали Европейский Союз действовать согласованно", - добавил он.
"Понимая, что это создает проблемы для многих путешественников, я хотел бы подчеркнуть, что это было сделано в общественных интересах", - обосновывает решение правительства Ринкевич.
Политик также отмечает, что МИД давно призывает избегать поездок за пределы страны, если они не особо важны. Таким образом, министр надеется, что это не коснется многих, "но я понимаю, что определенно будут проблемы".