Новый штамм Covid-19: что говорят в SPKC и будут ли репатриционные рейсы из Англии?

Что говорят в SPKC

В настоящее время нет никаких доказательств того, что новый штамм Covid-19 широко распространился во всем мире, сообщили агентству LETA в SPKC.

SPKC отмечает, что отдельные случаи мутации Covid-19 также были зарегистрированы в Дании, Нидерландах, Исландии и Австралии. На вопрос о том, будет ли рекомендовано наложить запрет на пассажирские перевозки в эти страны, SPKC поясняет, что в настоящее время это лишь единичные, конкретные случаи, и центр вместе с аналогичными учреждениями Европейского Союза внимательно следит за ситуацией.

Центр призывает сократить поездки, а также повысить внимание к заболеваниям, связанным с поездками за рубеж.

SPKC также объясняет, что в настоящее время нет доказательств того, что эта мутация связана с более тяжелым течением болезни.

Эпидемиолог Юрий Перевощиков в эфире передачи Panorāma подчеркнул, что есть свидетельства более высокого потенциала распространения нового вида вируса, но нет исследований, показывающих, что этот штамм более опасен в других отношениях.

Как уже прозвучало, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок в воскресенье, 20 декабря, заявил, что распространение новейшей формы коронавируса в настоящее время контролировать невозможно, а самый строгий карантинный режим, введенный для контроля Covid-19, может оставаться в силе в течение нескольких месяцев.

Реагируя на эти заявления, несколько стран уже приостановили сообщение с Великобританией. Правительство Латвии приостановило пассажирские перевозки с Соединенным Королевством с 21 декабря по 1 января.

Ринкевич о репатриционных рейсах

В случае необходимости решение о репатриационных рейсах из Великобритании будет приниматься только после консультации со специалистами в области здравоохранения, с оценкой всех рисков, а также с принятием необходимых мер безопасности в Латвии в ожидании этих рейсов, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Министр отмечает, что в ближайшие дни репатриационных рейсов не планируется. Он обещает сообщить в дальнейшем в зависимости от развития ситуации.

По словам Ринкевича, вечером в воскресенье аналогичные решения приняли правительства Литвы и Эстонии. "Мы также призвали Европейский Союз действовать согласованно", - добавил он.

"Понимая, что это создает проблемы для многих путешественников, я хотел бы подчеркнуть, что это было сделано в общественных интересах", - обосновывает решение правительства Ринкевич.