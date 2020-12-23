С сегодняшнего дня на две недели прекращено предоставление плановой медицинской помощи в стационарах, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле во вторник после заседания Кабинета министров и совета по кризисному управлению.
Такое решение принято с учетом того, что в стационарах в настоящее время находится около 1000 пациентов с Covid-19, которые нуждаются в неотложной помощи.
"В отличие от весны, когда было прекращено и предоставление амбулаторных услуг, оно сохраняется", - добавила министр.
В Министерстве здравоохранения агентству LETA сообщили, что предоставление плановых услуг в стационарах будет приостановлено до 4 января.
Ранее несколько больниц уже сообщили об отмене или ограничении плановых операций.
"Понятно, что помощь тем, кто в ней нуждается, будет оказана, вопрос только в том, за счет чего. Ограничения плановой стационарной помощи - это одно, ведь проблема не в койках. В Латвии в общей сложности 8500 коек, проблема в [недостатке] медиков, которые работают с пациентами на этих койках", - пояснила министр.
"Важно подчеркнуть, что многие медицинские услуги не будут прерваны. Будет продолжено оказание неотложной медицинской помощи, включая необходимые обследования и консультации. Не будут отменены и онкологические, необходимые для спасения жизни операции, а также операции, в результате отмены которых может наступить инвалидность", - поясняет Минздрав.
Больницы также должны предоставлять услуги, необходимые для непрерывности терапии, например, химиотерапии или заместительной терапии.