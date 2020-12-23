На две недели прекращено предоставление плановой медицинской помощи в стационарах

Такое решение принято с учетом того, что в стационарах в настоящее время находится около 1000 пациентов с Covid-19, которые нуждаются в неотложной помощи.

"В отличие от весны, когда было прекращено и предоставление амбулаторных услуг, оно сохраняется", - добавила министр.

В Министерстве здравоохранения агентству LETA сообщили, что предоставление плановых услуг в стационарах будет приостановлено до 4 января.

Ранее несколько больниц уже сообщили об отмене или ограничении плановых операций.

"Понятно, что помощь тем, кто в ней нуждается, будет оказана, вопрос только в том, за счет чего. Ограничения плановой стационарной помощи - это одно, ведь проблема не в койках. В Латвии в общей сложности 8500 коек, проблема в [недостатке] медиков, которые работают с пациентами на этих койках", - пояснила министр.

По ее словам, следующим шагом может стать ограничение амбулаторной медицинской помощи, чтобы можно было направить врачей на помощь коллегам, работающим в больницах, или еще больше расширить помощь на дому.

"Важно подчеркнуть, что многие медицинские услуги не будут прерваны. Будет продолжено оказание неотложной медицинской помощи, включая необходимые обследования и консультации. Не будут отменены и онкологические, необходимые для спасения жизни операции, а также операции, в результате отмены которых может наступить инвалидность", - поясняет Минздрав.