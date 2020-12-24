Пенсии, пособия, налоги: изменения в социальной сфере, которые в 2021-м коснутся каждого

• Минимальный гарантированный уровень дохода (GMI) будет увеличен с нынешних 64 евро до 109 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 76 евро для остальных членов. Порог дохода для нуждающегося домохозяйства составит 272 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 190 евро для остальных членов домохозяйства.

• Каждое самоуправление имеет право установить порог дохода домохозяйства с низким доходом не выше 436 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 305 евро для других лиц в домохозяйстве, но не ниже порога дохода нуждающегося домохозяйства.

Министерство финансов подсчитало, что у человека с зарплатой в 1000 евро "на бумаге" теперь в кошельке будет примерно на 23 евро больше.

• Плательщик налога на микропредприятия (MUN) социально застрахован по пенсионному страхованию, страхованию по инвалидности, страхованию на случай материнства и болезни, медицинскому страхованию и страхованию родителей, а работники плательщика MUN (сотрудники и те, с кем был заключен договор и это лицо не зарегистрировано в качестве ведущего хозяйственную деятельность) социально застрахованы как работники в общем налоговом режиме. До 30 июня 2021 года текущий порядок будет сохранен для тех плательщиков MUN, которые получат этот статус до 31 декабря 2020 года.

Главные изменения в налоге на микропредприятия

В режиме микропредприятия не будет сотрудников, только сам собственник. Если есть другие сотрудники, они будут облагаться налогом в соответствии с общим налоговым режимом.

При этом больше не будет предела заработной платы для сотрудника микропредприятия - 720 евро в месяц. Микропредприятие также не сможет быть плательщиком НДС или обществом с ограниченной ответственностью.

Лицо, ведущее хозяйственную деятельность, самозанятое лицо само выбирает более благоприятный налоговый режим. Если такой режим предоставит ему более низкие социальные гарантии в будущем, это его личный выбор.

Ставка налога также изменится. С оборота до 25 000 евро в год придется платить 25%, а с части оборота выше 25 000 евро в год - 40%.

Предположим, у микропредприятия есть только владелец, без сотрудников. При обороте 1000 евро в месяц (12 тысяч в год) ставка налога для собственника составит 25%. Таким образом, "на руки" это 750 евро в месяц. Уплаченные в виде налога 250 евро будут распределены следующим образом: 200 евро (80%) идут на социальное страхование, а 50 евро (20%) - как подоходный налог.

В 2020 году у микропредприятия такого размера было 15% от оборота. То есть "на руки" оставалось 850 евро. 150 евро были уплачены в виде налога.

Starp citu