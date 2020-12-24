Пенсии, пособия, налоги: изменения в социальной сфере, которые в 2021-м коснутся каждого

В 2021 году в сфере благосостояния запланировано много изменений, которые коснутся практически каждого жителя Латвии. Используя информацию Министерства благосостояния, RUS TVNET собрал все, что следует знать.
С 1 января 2021 года:
• Установленная в Латвии минимальная заработная плата повышается с 430 евро до 500 евро.
• Минимальный гарантированный уровень дохода (GMI) будет увеличен с нынешних 64 евро до 109 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 76 евро для остальных членов. Порог дохода для нуждающегося домохозяйства составит 272 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 190 евро для остальных членов домохозяйства.
• Каждое самоуправление имеет право установить порог дохода домохозяйства с низким доходом не выше 436 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 305 евро для других лиц в домохозяйстве, но не ниже порога дохода нуждающегося домохозяйства.
• Ставка обязательных взносов государственного социального страхования составит 34,09% (для работодателя - 23,59%, для работника - 10,50%), для самозанятых - 31,07%.
Министерство финансов подсчитало, что у человека с зарплатой в 1000 евро "на бумаге" теперь в кошельке будет примерно на 23 евро больше.
• Плательщик налога на микропредприятия (MUN) социально застрахован по пенсионному страхованию, страхованию по инвалидности, страхованию на случай материнства и болезни, медицинскому страхованию и страхованию родителей, а работники плательщика MUN (сотрудники и те, с кем был заключен договор и это лицо не зарегистрировано в качестве ведущего хозяйственную деятельность) социально застрахованы как работники в общем налоговом режиме. До 30 июня 2021 года текущий порядок будет сохранен для тех плательщиков MUN, которые получат этот статус до 31 декабря 2020 года.
Главные изменения в налоге на микропредприятия
В режиме микропредприятия не будет сотрудников, только сам собственник. Если есть другие сотрудники, они будут облагаться налогом в соответствии с общим налоговым режимом.
При этом больше не будет предела заработной платы для сотрудника микропредприятия - 720 евро в месяц. Микропредприятие также не сможет быть плательщиком НДС или обществом с ограниченной ответственностью.
Лицо, ведущее хозяйственную деятельность, самозанятое лицо само выбирает более благоприятный налоговый режим. Если такой режим предоставит ему более низкие социальные гарантии в будущем, это его личный выбор.
Ставка налога также изменится. С оборота до 25 000 евро в год придется платить 25%, а с части оборота выше 25 000 евро в год - 40%.
Предположим, у микропредприятия есть только владелец, без сотрудников. При обороте 1000 евро в месяц (12 тысяч в год) ставка налога для собственника составит 25%. Таким образом, "на руки" это 750 евро в месяц. Уплаченные в виде налога 250 евро будут распределены следующим образом: 200 евро (80%) идут на социальное страхование, а 50 евро (20%) - как подоходный налог.
В 2020 году у микропредприятия такого размера было 15% от оборота. То есть "на руки" оставалось 850 евро. 150 евро были уплачены в виде налога.
• Самозанятые, которые решили платить патентную пошлину, должны выбрать другой налоговый режим. Действующий порядок сохраняется для плательщиков сниженных патентных пошлин.
• Право на государственную пенсию по старости в 2021 году будут иметь лица, достигшие 64-летнего возраста, если стаж страхования составляет не менее 15 лет. Лица со стажем не менее 30 лет будут иметь право на досрочный выход на пенсию, то есть за два года до достижения общего пенсионного возраста.
• Установлены новые минимальные размеры пенсий по старости, которые впредь будут зависеть от каждого года страхового стажа человека. Минимальная пенсия по старости будет рассчитываться на основе минимальной пенсии по старости в размере 136 евро (для лиц с инвалидностью с детства - 163 евро) с применением коэффициента 1,1, и за каждый последующий год, превышающий 15 лет стажа, необходимого для назначения пенсии по старости, ее объем будет увеличиваться на два процента на основании расчета минимальной пенсии по старости.
• Определены новые минимальные размеры пенсии по инвалидности, которые впредь будут зависеть от базовой расчетной пенсии по инвалидности в 136 евро (для инвалидов с детства - 163 евро):
- при инвалидности III группы пенсия по инвалидности устанавливается на базовом уровне исчисления пенсии по инвалидности, который составляет 136 евро, а для инвалидов с детства - 163 евро;
- размер пенсии по инвалидности II группы не может быть меньше определенной для исчисления пенсии по инвалидности в 136 евро (для инвалидов с детства - 163 евро), к которому применен коэффициент 1,4. Так, минимальный размер пенсии по инвалидности II группы составит 190,40 евро, а для инвалидов с детства - 228,20 евро.
- размер пенсии по инвалидности I группы не может быть меньше определенной для исчисления пенсии по инвалидности в 136 евро (для лиц с инвалидностью с детства - 163 евро), к которому применен коэффициент 1,6. Так, минимальный размер пенсии по инвалидности I группы составит 217,60 евро, а для инвалидов с детства - 260,80 евро.
• По мере увеличения размера пенсии по инвалидности минимальные размеры компенсации за потерю трудоспособности в результате несчастного случая на работе или установленного профзаболевания также будут увеличиваться, поскольку размер компенсации не может быть ниже минимальной пенсии по инвалидности для соответствующей группы инвалидности.
• Повышена поддержка детей, потерявших кормильца (минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца, минимальный размер компенсации за потерю кормильца) - установлено пособие в размере 136 евро для детей до семи лет и 163 евро для детей от семи лет.
• Отменен максимальный предел выплаты пособий по болезни, выплачиваемых в связи с несчастным случаем на работе или профессиональным заболеванием.
• Пенсия по случаю потери кормильца будет выплачиваться за предыдущий месяц. Пенсии по случаю потери кормильца, назначенные до 31 декабря 2020 года, выплата которых продолжается непрерывно после 1 января 2021 года, будут продолжать выплачивать за текущий месяц.
• Пособие по болезни при уходе за больным ребенком в возрасте до 14 лет выплачивается до 30-го дня нетрудоспособности, если ребенок находится под присмотром в связи с травмой, связанной с переломом.
• Увеличены минимальные размеры государственного социального обеспечения, а также коэффициент, применяемый к лицам с инвалидностью I и II группы при исчислении пособия - с 1,3 до 1,4. Таким образом, новые размеры пособий следующие:
- для лиц, достигших пенсионного возраста и не получивших права на пенсию по старости - 109 евро в месяц (ранее - 64,03 евро);
- для лиц с ограниченными возможностями в общем порядке: для III группы инвалидности - 109 евро (ранее - 80 евро), для II группы - 130,80 евро (ранее - 96 евро), для I группы - 152,60 евро (ранее - 104 евро). Если лицо с инвалидностью не работает, пособие увеличивается: +30% доплата для группы I, +20% - для группы II;
- для инвалидов с детства: 136 евро для III группы инвалидности (ранее - 122,69 евро), для II группы - 163,20 евро (ранее - 147,23 евро), для I группы - 190,40 евро (ранее - 159,50 евро).
- для ребенка в случае потери кормильца: до шести лет включительно - 136 евро (ранее - 92,50 евро и 106,72 евро для ребенка-инвалида), с семи лет - 163 евро (ранее - 111,00 евро).
• С 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года выплата пособия по обеспечению будет производиться в размере, определяемом нормативно-правовой базой до 31 декабря 2020 года. В свою очередь, в период с 1 января по 30 апреля Агентство государственного социального страхования (VSAA) произведет перерасчет пособия и обеспечит выплату разницы в мае.
В то же время в мае произойдет переход к выплате пособия по обеспечению за предыдущий месяц (в настоящее время выплачивается за текущий), и гарантируется, что сумма, выплаченная лицу (разница за первые месяцы года), будет не меньше размера пособия, предоставленного в апреле 2021 года.
• Принимая во внимание, что размеры государственного социального пособия будут увеличены, также увеличится пособие на захоронение в случае смерти получателя социального обеспечения. Размер пособия в два раза превышает размер пособия по обеспечению умершего. Его выдают лицу, взявшему на себя похороны.
Хотя размер пособия по обеспечению для лиц с инвалидностью I и II группы зависит от того, было ли это лицо трудоустроено в предыдущем месяце, при расчете пособия на похороны не учитывается факт занятости, что способствует максимальной поддержке семьи в связи со смертью близкого.
• Повышено государственное социальное пособие для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и семей погибших участников ликвидации, оно составит 109 евро в месяц (сейчас - 100 евро). С 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года государственное социальное пособие будет предоставляться и выплачиваться в размере, определенном нормативно-правовой базой до 31 декабря 2020 года (т. е. в размере 100 евро), при этом выплату разницы за период с 1 января по 30 апреля VSAA произведет до 1 июня 2021 года.
• Для детей с ограниченными возможностями, независимо от того, продолжает ли ребенок учиться после 15 лет, выплата государственного семейного пособия будет продолжаться до достижения ребенком 20-летнего возраста. Это пособие также имеет переходный период - оно будет предоставлено за период с 1 января 2021 года и будет выплачиваться не позднее 1 апреля 2021 года.
• Вместо нынешнего двухлетнего периода надзора после усыновления предусматривается, что надзор после усыновления ребенка, усыновленного за границей, будет длиться до достижения ребенком 18-летнего возраста. Кроме того, в течение первых двух лет после того, как усыновление одобрено судом, отчет в Министерство благосостояния после усыновления должен подаваться два раза в год, а затем - ежегодно.
• Повышение социальных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Единовременное пособие на начало самостоятельной жизни для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составит 218 евро, а для инвалидов с детства - 327 евро. Поправки также предусматривают компенсацию ежемесячных расходов при успешном обучении - 109 евро в месяц, а для лиц с ограниченными возможностями с детства - 163 евро в месяц. Также увеличены пособия на приобретение предметов домашнего обихода и мягкой мебели. Теперь они составляют 820,05 евро.
С 1 июля 2021 года
• Введен минимальный объект обязательных взносов государственного социального страхования в размере 1500 евро в квартал (500 евро x 3 месяца). Это означает, что за одного работника в квартал должна вноситься по крайней мере четверть взносов государственного социального страхования в размере не менее 511,35 евро (500 x 34,09% x 3). Для лица суммируются все доходы, с которых производились обязательные взносы государственного социального страхования. Разница выплачивается работодателем из собственных средств или несколькими работодателями пропорционально доходу работника и стажу работы.
VSAA рассчитывает минимальные обязательные взносы государственного социального страхования за третий квартал и до 20 декабря предоставляет информацию в Службу государственных доходов, которая в течение дня в системе электронного декларирования (EDS) сообщает эту информацию работодателям. Работодатели обязаны внести минимальные обязательные взносы в течение трех месяцев с момента получения уведомления.
• Самозанятые платят 10% за пенсионное страхование вместо нынешних 5%, но не менее чем с 1500 евро в квартал (с 3000 евро за полгода).
• Самозанятые могут вносить минимальные обязательные взносы государственного социального страхования из фактических доходов, если они представляют в Службу государственных доходов подтверждение планируемых доходов: до 15 июля 2021 года для третьего квартала, до 15 октября - для четвертого квартала. Если документ не представлен, необходимо оплатить минимальный сбор.
• Плательщик авторского отчисления удерживает 25% от него. Из этой суммы 80% идет на социальное страхование получателя (пенсионное страхование, страхование по инвалидности, страхование материнства и болезни, медицинское страхование и страхование родителей), а 20% - на подоходный налог.
Если лицо получает только авторское отчисление и его размер за полгода не достигает размера минимального объекта обязательных взносов государственного социального страхования, то получатель авторских отчислений на пенсионное страхование должен внести 10% от разницы между ними и объектом минимальных обязательных взносов государственного социального страхования. На договоры, заключенные до 31 декабря 2020 года, распространяется прежний порядок.
Авторские отчисления
В будущем авторских отчислений в понимании специальной налоговой ставки больше не будет. Если автор получает свои гонорары от AKKA/LAA, текущая процедура уплаты налогов и льготы сохраняются, эти доходы не будут включены в доход от хозяйственной деятельности.
В свою очередь, любые другие выплаты будут рассматриваться как прибыль. Это означает, что получатель должен быть либо самозанятым лицом, либо налогоплательщиком микропредприятия. Ставка налога - такая же, как на микропредприятиях.
• Специальное пособие по уходу и пособие на транспортные расходы инвалидам или лицам, ухаживающим за ребенком-инвалидом, которым VSAA выплачивает пенсию по инвалидности, государственное социальное пособие в случае инвалидности или семейную надбавку для ребенка-инвалида, будет выплачиваться без заявления лица - только на основании информации, предоставленной Государственной комиссией врачей по обследованию здоровья и трудоспособности по медицинским показаниям, назначенным лицу.
• Выплата специального пособия по уходу, предоставляемого лицам, получающим долгосрочную социальную помощь и услуги социальной реабилитации в муниципальных и частных центрах социального ухода, за исключением случаев, когда получение услуг в центре финансируется из основного государственного бюджета, не прерывается.
• Повышено пособие на содержание ребенка под опекой: до семилетнего возраста - 215 евро в месяц (в настоящее время - 107,50 евро), с семи до 18 лет - 258 евро в месяц (в настоящее время - 129 евро).
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