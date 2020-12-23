Пт, 25.12.2020
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Билл Гейтс
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Бюджет Рижского порта: осторожность и "подушка безопасности" из-за Covid-19

Управление Рижского свободного порта

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Принимая во внимание неопределенность в сегменте грузов фоссильного топлива, а также влияние пандемии Covid-19 на экономику и международные грузоперевозки в следующем году, бюджет управления Рижского свободного порта на 2021 год сформирован с некоторой осторожностью, предусмотрена и финансовая "подушка безопасности", сообщила агентству LETA глава отдела общественных отношений и маркетинга управления Рижского свободного порта Лиене Озола.

Она отметила, что в то же время, несмотря на сложную ситуацию, управление Рижского свободного порта планирует продолжить развитие и в следующем году, выделив из собственных средств около 9 млн евро на инвестиции в различные портовые объекты.

В следующем году управление порта планирует работать с оборотом в размере примерно 43,5 млн евро, планируется положительный финансовый результат. По прогнозам стивидорных компаний порта, грузооборот в 2021 году ожидается в размере около 26 млн тонн.

Несмотря на то, что показатели общего грузооборота будут зависеть и от того, изменятся ли тенденции в транзитных потоках грузов энергоресурсов, развитие порта тесно связано с дальнейшим ростом сегментов контейнерных грузов, сельскохозяйственных грузов, а также грузов лесного хозяйства.

По словам Озолы, прогнозируется, что в 2021 году продолжит увеличиваться поток зерновых и контейнерных грузов, отправляемых через порт, при этом показатели сегмента лесоматериалов могут остаться на текущем уровне.

Как сообщалось, за 11 месяцев этого года в Рижском порту перевалено 21,819 млн тонн грузов, что на 27,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

В 2019 году в Рижском свободном порту было перевалено 32,762 млн тонн грузов, что на 10,1% меньше, чем в 2018 году.

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