Бюджет Рижского порта: осторожность и "подушка безопасности" из-за Covid-19

Она отметила, что в то же время, несмотря на сложную ситуацию, управление Рижского свободного порта планирует продолжить развитие и в следующем году, выделив из собственных средств около 9 млн евро на инвестиции в различные портовые объекты.

В следующем году управление порта планирует работать с оборотом в размере примерно 43,5 млн евро, планируется положительный финансовый результат. По прогнозам стивидорных компаний порта, грузооборот в 2021 году ожидается в размере около 26 млн тонн.

Несмотря на то, что показатели общего грузооборота будут зависеть и от того, изменятся ли тенденции в транзитных потоках грузов энергоресурсов, развитие порта тесно связано с дальнейшим ростом сегментов контейнерных грузов, сельскохозяйственных грузов, а также грузов лесного хозяйства.

По словам Озолы, прогнозируется, что в 2021 году продолжит увеличиваться поток зерновых и контейнерных грузов, отправляемых через порт, при этом показатели сегмента лесоматериалов могут остаться на текущем уровне.

Как сообщалось, за 11 месяцев этого года в Рижском порту перевалено 21,819 млн тонн грузов, что на 27,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.