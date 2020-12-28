Меняется порядок продажи алкогольных напитков в Интернете

До сих пор продажа алкогольных напитков через Интернет разрешалась любыми средствами дистанционной связи - телефоном, электронной почтой, факсом и др., но с сегодняшнего дня это можно делать только на сайте официального продавца или в мобильном приложении, указанном в специальном разрешении (лицензии) на розничную продажу алкогольных напитков или пива.

Чтобы продавцы могли продолжать продавать алкогольные напитки в Интернете даже после 28 декабря, необходимо перерегистрировать существующую или получить новую лицензию, в противном случае это будет запрещено.

Для перерегистрации такой лицензии коммерсант должен подать заявление на перерегистрацию лицензии в связи с декларированием нового места деятельности - веб-сайта / мобильного приложения - в Системе электронного декларирования (EDS) СГД (группа документов "Заявления на получение лицензий и сертификатов на акцизные товары"). Другие документы, касающиеся декларации веб-сайта / мобильного приложения, к заявлению прилагать не нужно.

Те коммерсанты, у которых нет постоянного места деятельности, при декларировании веб-сайта / мобильного приложения также должны задекларировать склад хранения алкогольных напитков.

Для декларирования склада к заявке должен быть приложен документ, подтверждающий право пользования складом, а также план склада, на котором указаны входы (выходы) и площадь.

Ставка государственной пошлины за выдачу или перерегистрацию лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками в связи с декларированием нового места деятельности составляет 42 евро за каждую точку продажи. Государственная пошлина за декларирование склада не взимается.

Перед подачей заявки СГД предлагает продавцам убедиться, что сайт / мобильное приложение зарегистрировано как структурное подразделение. Это можно сделать в разделе Reģistri и его подразделе struktūrvienības.