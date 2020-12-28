Меняется порядок продажи алкогольных напитков в Интернете

С сегодняшнего дня, 28 декабря, изменен порядок продажи алкогольных напитков в Интернете, из-за чего в дальнейшем алкогольные напитки будут продаваться в Интернете только на сайте компании или в мобильном приложении, сообщила Служба государственных доходов (СГД).
До сих пор продажа алкогольных напитков через Интернет разрешалась любыми средствами дистанционной связи - телефоном, электронной почтой, факсом и др., но с сегодняшнего дня это можно делать только на сайте официального продавца или в мобильном приложении, указанном в специальном разрешении (лицензии) на розничную продажу алкогольных напитков или пива.
Чтобы продавцы могли продолжать продавать алкогольные напитки в Интернете даже после 28 декабря, необходимо перерегистрировать существующую или получить новую лицензию, в противном случае это будет запрещено.
Для перерегистрации такой лицензии коммерсант должен подать заявление на перерегистрацию лицензии в связи с декларированием нового места деятельности - веб-сайта / мобильного приложения - в Системе электронного декларирования (EDS) СГД (группа документов "Заявления на получение лицензий и сертификатов на акцизные товары"). Другие документы, касающиеся декларации веб-сайта / мобильного приложения, к заявлению прилагать не нужно.
Те коммерсанты, у которых нет постоянного места деятельности, при декларировании веб-сайта / мобильного приложения также должны задекларировать склад хранения алкогольных напитков.
Для декларирования склада к заявке должен быть приложен документ, подтверждающий право пользования складом, а также план склада, на котором указаны входы (выходы) и площадь.
Ставка государственной пошлины за выдачу или перерегистрацию лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками в связи с декларированием нового места деятельности составляет 42 евро за каждую точку продажи. Государственная пошлина за декларирование склада не взимается.
Перед подачей заявки СГД предлагает продавцам убедиться, что сайт / мобильное приложение зарегистрировано как структурное подразделение. Это можно сделать в разделе Reģistri и его подразделе struktūrvienības.
Указанный порядок определен поправками к Закону об обращении алкогольных напитков, который вступает в силу 28 декабря 2020 года.