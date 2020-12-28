Приостановлено действие лицензии туроператора Jēkaba ​​aģentūra. Что случилось?

Санита Гертмане, начальник отдела поддержки потребителей, общественной информации и коммуникаций PTAC, сообщила LETA, что 3 декабря 2020-го года Jēkaba ​​aģentūra сообщила PTAC, что плата за новый страховой полис для компании на следующий период в размере 2500-3000 евро, а также другие условия, установленные страховыми компаниями, в данной ситуации невыполнимы, потому что предприятие не работает.

Согласно информации, предоставленной PTAC, последний день действия страхового полиса Jēkaba aģentūra был 5 декабря 2020 года.

Решение о приостановлении действия лицензии туроператора было принято из-за несоблюдения компанией нормативных требований, то есть не выдачи нового страхового полиса или гарантии кредитной организации на следующий период.

Atbilstoši regulējumam kompānija pēc PTAC lēmuma par speciālās atļaujas jeb licences tūrisma pakalpojumu sniegšanai darbības apturēšanu nedrīkst piedāvāt pārdošanai vai pārdot ceļotājam kompleksus tūrisma pakalpojumus. Kompānijai jānodrošina tā kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma izpildi, kas ar ceļotāju noslēgts pirms PTAC lēmuma par speciālās atļaujas darbības apturēšanu paziņošanas.

Согласно постановлению, компания не может предлагать на продажу или продавать комплексные туристические услуги путешественнику после решения PTAC о приостановлении действия специального разрешения или лицензии на предоставление туристических услуг. Компания должна обеспечить выполнение тех договоров с путешественником, которые были заключены до объявления решения PTAC.

В 2019 году оборот Jēkaba ​​aģentūra увеличился на 19,4%, достигнув 5,951 миллиона евро, а прибыль компании составила 93 415 евро, в отличие от убыточного 2018-го года, следует из информации на Firmas.lv. В том числе выручка компании от туризма за пределами Латвии составила 5,899 миллиона евро.