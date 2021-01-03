Только каждый десятый житель Латвии озаботился наследованием своей пенсии

Руководитель пенсионных продуктов банка Luminor Анжелика Добровольска указывает, что наследование пенсии может стать существенной поддержкой кому-то из близких, поэтому каждому просто необходимо воспользоваться этой возможностью.

"2020 года внес в латвийскую пенсионную систему значительное улучшение - теперь каждый участник 2-го пенсионного уровня, еще не достигший возраста выхода на пенсию, имеет возможность выбрать, кто и каким образом унаследует его накопления 2-го пенсионного уровня в случае, если человек не доживет до пенсионного возраста.

В целом наследование капитала положительно влияет на всех участников пенсионной системы, мотивируя людей больше думать о своих пенсионных накоплениях, а также позволяет наглядно осознать, что социальные взносы - это реальное вложение в свое будущее и будущее близких.

Хотя жители Латвии вносят на 2-й пенсионный уровень значительную часть своих доходов - 6 %, что с годами помогает создать значительное накопление, данные VSAA показывают, что до сих пор очень мало людей воспользовались этой возможностью. В качестве одного из первых дел этого года призываем жителей вовремя позаботиться о том, чтобы эти средства были унаследованы или завещаны вашему близкому человеку", - говорит Анжелика Добровольска, руководитель пенсионных продуктов Luminor.

Законом о финансируемых государством пенсиях предусмотрено, что участник 2-го пенсионного уровня свои накопления (на 2-м пенсионном уровне) может передать в наследство в установленном Гражданским законом порядке или добавить к капиталу 2-го пенсионного уровня выбранного лица. Также у жителей Латвии есть возможность все накопления зачислить в государственный бюджет, что автоматически происходит и в случае, если человек не сделал выбора возможности наследования своей пенсии.

"Последние данные VSAA свидетельствуют о том, что в большей части, или 70% полученных заявлений люди выбрали передать свои пенсионные накопления в наследство в установленном Гражданским законом порядке, а 28% добавят его к капиталу 3-го пенсионного уровня конкретного лица", - указывает Анжелика Добровольска. 6

Как и накопления 2-го пенсионного уровня, капитал 3-го пенсионного уровня тоже наследуется и полностью принадлежит накопителю. Кроме того, в договоре 3-го пенсионного уровня можно указать людей, которые получат этот капитал в упрощенном порядке в сравнении с установленным Гражданским законом стандартным порядком наследования, который может быть довольно сложным и долгим.