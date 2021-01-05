Получать деньги даром: в Латвии резко вырос интерес к безусловному базовому доходу для граждан ЕС

Что за инициатива?

Безусловный базовый доход - это регулярные выплаты государством фиксированной суммы денег каждому гражданину вне зависимости от его уровня дохода и без выполнения им необходимой работы.

Сейчас проходит сбор подписей под гражданской инициативой, авторы которой намерены добиться того, чтобы Европейская комиссия выступила с предложением введения безусловного базового дохода на всей территории ЕС.

Как пишет Deutshe Welle, если в течение года в поддержку инициативы удастся собрать 1 млн подписей европейцев и при этом их минимально необходимое количество - 5640 - будет собрано в семи странах ЕС, инициативе дадут дальнейший ход.

Подробнее об этом в материале Deutshe Welle:

На сегодня инициативу поддержали уже около 87 450 человек. Первой страной, в которой собрали минимально необходимое количество подписей за введение безусловного базового дохода стала Словения (6150 подписей из необходимых 5640).

О какой именно сумме идет речь?

Конкретно она не называется. В описании к инициативе говорится:

"Cумма должна быть такой, чтобы обеспечить достойный уровень жизни, соответствующий социальным и культурным стандартам общества в соответствующей стране. Безусловный доход должен быть таким, что спасает от материальной бедности и дает возможность участвовать в социальных процессах. Это означает, что чистая сумма безусловного дохода должна быть как минимум выше уровня риска бедности по стандартам ЕС - 60% от среднего или медианного чистого дохода в стране.

В странах, где у большей части населения низкий доход и, следовательно, низкий средний доход, для определения размера базового дохода следует использовать альтернативный критерий (например, корзину товаров и услуг), чтобы гарантировать достойную и материально обеспеченную жизнь и полноценное участие в жизни общества".

Резкий интерес в Эстонии

По сообщению агентства BNS, к утру понедельника, 28 декабря, в Эстонии эту инициативу подписали 1047 человек. Только за предыдущий день к инициативе граждан "Безусловный базовый доход во всем ЕС" добавилось 136 подписей, заявили организаторы. К вечеру последнего понедельника 2020 года за день было получено уже 228 подписей от жителей Эстонии, всего 1264 по состоянию на 17:00 часов.

По словам эстонского координатора кампании Яануса Нурмоя, лавина подписей в Эстонии последовала за новостями о том, что инициатива собирает подписи вяло, и из-за пандемии срок сбора подписей под Европейскими гражданскими инициативами был продлен до 25 декабря 2021 года.

За новостью в Postimees последовала оживленная дискуссия на странице издания в Facebook. Если утром в воскресенье, 27 декабря, было ровно 900 эстонских подписей, то к концу дня их стало 1036.

По состоянию на 4 января, их уже 1752, таким образом Эстония - уже в тройке лидеров стран ЕС, ближе всего подошедших к национальному минимуму подписей инициативы по зарплате граждан. Эстонский минимум подписей составляет 4935 подписей.

Как обстоят дела в Латвии

Когда появилось сообщение о скачке интереса к инициативе о зарплате гражданина ЕС в Эстонии, портал Apollo сообщал, что в Латвии за инициативу собрано всего 125 подписей (новость от 29 декабря). В Литве на тот момент было собрано еще меньше подписей - 120.

С тех пор дела в Латвии изрядно изменились - по состоянию на 4 января, собрано уже 1591 подпись из 5640 необходимых, то есть 28.21%. Таким образом Латвия вошла в семерку лидеров ближе всего подошедших к национальному минимуму подписей инициативы.

Добавим, что в Литве ситуация пока что радикально не изменилась - на 4 января там собрано 132 подписи из 7755 необходимых, что составляет 1.7%.

Самая низкая активность наблюдается на Мальте - 14 подписей из 4230 (0.33%).

Подписаться под инициативой о зарплате гражданина можно здесь, подробнее об инициативе - здесь.