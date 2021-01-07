Должны ли политики вакцинироваться раньше? Мурниеце готова сделать это в прямом эфире

С одной стороны, предлагалось вакцинировать политиков одними из первых, чтобы парламент и Кабинет министров могли возобновить работу очно. С другой стороны, было возражение, что депутаты и министры не могут пользоваться привилегиями.

В отношении вакцинации государственных служащих в мире существует разный подход, разнятся мнения и в Латвии, сказал представитель премьер-министра Сандрис Сабаев.

"Позиция премьер-министра ясна и неизменна: план вакцинации должен быть понятен всем - врачу, работающему на первой линии фронта борьбы с пандемией, пенсионеру, учителю и любому государственному служащему", - сказал представитель премьера.

Спикер Сейма Инара Мурниеце считает, что прививку сначала нужно сделать врачам. Затем следует подумать о людях в домах престарелых и о представителях важных для общества профессий, которые не могут работать удаленно, например, о полицейских. Следом могут быть привиты министры и депутаты.