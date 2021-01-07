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Должны ли политики вакцинироваться раньше? Мурниеце готова сделать это в прямом эфире

Инара Мурниеце

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Уходя в отставку с поста министра здравоохранения, Илзе Винькеле заявила СМИ, что премьер-министр Кришьянис Кариньш особенно заинтересован в вакцинации правительства и Сейма, не скрывая своего желания сделать это как можно скорее. Ранее по этому поводу возникла дискуссия, в которой звучали разные точки зрения, пишет в четверг Latvijas avīze.

С одной стороны, предлагалось вакцинировать политиков одними из первых, чтобы парламент и Кабинет министров могли возобновить работу очно. С другой стороны, было возражение, что депутаты и министры не могут пользоваться привилегиями. 

В отношении вакцинации государственных служащих в мире существует разный подход, разнятся мнения и в Латвии, сказал представитель премьер-министра Сандрис Сабаев. 

"Позиция премьер-министра ясна и неизменна: план вакцинации должен быть понятен всем - врачу, работающему на первой линии фронта борьбы с пандемией, пенсионеру, учителю и любому государственному служащему", - сказал представитель премьера. 

Спикер Сейма Инара Мурниеце считает, что прививку сначала нужно сделать врачам. Затем следует подумать о людях в домах престарелых и о представителях важных для общества профессий, которые не могут работать удаленно, например, о полицейских. Следом могут быть привиты министры и депутаты. 

Мурниеце заявила Latvijas Avīze, что она лично является сторонником вакцинации, потому что это позволит вернуться к очной работе и восстановить международное сотрудничество. Если это придаст кому-то смелости или дополнительной мотивации, Мурниеце готова получить прививку в прямом эфире.

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