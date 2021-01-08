Предприятие Dzintars сменило название. Известно, когда товары бренда появятся в магазинах

В свою очередь, косметика под брендом Dzintars, которую знают и любят потребители, на полки магазинов попадет уже в марте этого года, если распространение Covid-19 и установленные государством ограничения значительно не повлияют на дальнейшую деятельность предприятия, прогнозируют представители компании.

История производства косметики Dzintars ведется с 1849 года, когда Хейнрих Адольф Брюгер основал в Риге фабрику по производству мыла и парфюмерии, которая три поколения спустя стала одним из крупнейших производителей косметики в Латвии.

"Приобретая производство, наша цель - вернуть подход Брюгера - медленно, взвешенно и тщательно создавать продукты для динамичного в наше время мира.

Мы начнем с полюбившейся потребителю продукции Dzintars, постепенно создавая новые линейки продуктов под новыми брендами", - пояснила руководитель и совладелец H.A. Brieger Анастасия Удалова.

"Планируется, что в марте на полки магазинов попадет продукция бренда Dzintars. Первыми продуктами, которые станут доступны потребителям, будут средства по уходу за телом - бальзам для губ, желе для душа, крем для рук и тела, а также жидкое мыло. 21