Вакцинация и готовность больниц. Что обсуждали на заседании Совета по сотрудничеству: главное

Он рассказал, что главным вопросом заседания стало видение министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом программы по более обширному вакцинированию от Covid-19, чтобы страна получала так называемый иммунитет толпы и по возможности скорее могла вернуться к обычной жизни.

Премьер оценил предложение Павлютса позитивно, так как оно предусматривает "большую логистическую операцию" и большое привлечение общественности. Он также указал, что придется убедить большую часть общества, что на бесплатную вакцинацию стоит соглашаться.

Планируется, что во вторник, 12 января, правительство заслушает видение Павлютса и будут приняты первые конкретные решения.

В то же время Кариньш отметил, что пройдет время, пока в результате вакцинации не будет достигнут иммунитет толпы и мы не сможем вернуться к обычной жизни, поэтому потребуется выдержать известные ограничения. Принимая это во внимание, премьер-министр считает, что в стране необходимо расширить и упростить механизмы господдежки тем сферам, которые значительно затронула пандемия Covid-19.

По словам Кариньша, правительство уже на этой неделе может начать рассматривать вопрос, как расширить и в то же время упростить мероприятия по поддержке, чтобы деньги быстрее попали в народное хозяйство.

Борданс о вакцинации медработников

Вакцинирование медработников не должно быть "абсолютно необязательным", однако один раз этот вопрос необходимо решить согласно закону и вместе это координировать, заявил после заседания Совета по сотрудничеству министр юстиции Янис Борданс.

Из слов Борданса стало понятным, что у политика "более радикальное мнение", чем у партеров по коалиции о том, что вакцинация медработников не должна быть ."абсолютно добровольной и абсолютно необязательной.

Один раз этот вопрос нужно решить согласно закону, добавил он.

Павлютс: необходимы дополнительные мероприятия, чтобы больницы были готовы

Нужно провести дополнительные подготовительные мероприятия, чтобы больницы были готовы к более широкой вспышке Covid-19, заявил журналистам после заседания Совета по сотрудничеству министр здравоохранения Даниэль Павлютс, пояснив, что с приходом нового штамма коронавируса Латвия должна быть потенциально готова к росту заболеваемости.

В связи с эти министр отдал распоряжение о закупках и создании резервов, кроме того, планируется вскоре обратиться к правительству с запросом средств, чтобы обеспечить готовность больниц.

В то же время он выразил мнение, что темп вакцинации на прошлой неделе был слишком медленным. "Чтобы ускорить этот темп, я отдал распоряжение начать вакцинации всех врачей", - напомнил министр. Также политик указал, что вскоре ожидается поставка вакцин Moderna. Он добавил, что более обширная вакцинация может начаться, когда придут следующие грузы, о которых министр планирует проинформировать вскоре.

Он также рассказал, что ведется работа над процедурой подачи заявки, возможно, будет введена возможность самоотказа, "когда всем медикам предложат конкретное время, когда вакцинироваться, и если кто-то не захочет, сможет самоотказаться".

"Я лично считаю, что это и часть клятвы Гиппократа - вакцинироваться и показать обществу Латвии, что вакцинирование - желаемая, хорошая и безопасная вещь", - сказал министр.

Учреждения культуры могли бы взять на себя ответственность за вакцинацию

Госучреждения культуры сами могли бы взять на себя ответственность за вакцинацию от Covid-19, заявил в понедельник после заседания Совета по сотрудничеству министр культуры Наурис Пунтулис.

Министр рассказал, что в его подчинении находятся предприятия и большие рабочие коллективы, например, Национальная опера и балет, Национальный симфонический оркестр и театры, работающие в которых в связи с рабочей спецификой не могут носить маски для лица.

Чтобы активировать вакцинирование от Covid-19 в этих госучреждениях, Пунтулис предложил главе Минздрава Дантэлю Павлютсу поднять вопрос об использовании мощности этих учреждений в процессе вакцинации.

В качестве примера министр культуры упомянул Латвийский театр оперы и балета, у которого есть свой медицинский центр и который мог бы взять на себя ответственность за процесс вакцинации в рамках своего предприятия. 21

Пунтулис уверен, что таким образом будет можно быстрее начать вакцинацию работающих в этих учреждениях, и в апреле они уже смогут начать работу над репертуарами.