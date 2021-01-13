Участие в вакцинации населения могут принять и лаборатории
В случае необходимости участие в вакцинации населения от Covid-19 готовы принять и работники медицинских лабораторий, сообщили агентству LЕТА представители лабораторий.
В случае необходимости участие в вакцинации населения от Covid-19 готовы принять и работники медицинских лабораторий, сообщили агентству LЕТА представители лабораторий.
Председатель правления Centrala laboratorija Стелла Лапиня сообщила, что с учетом территориального покрытия в местах тестирования на Covid-19 и логистическую сеть, которая обеспечивает транспортировку образцов по всей стране, Centrala laboratorija готова и способна принять участие в вакцинации жителей Латвии.
Лаборатория имеет более 60 филиалов и 29 пунктов сбора анализов на Covid-19 по всей Латвии.