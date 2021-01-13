Ср, 13.01.2021
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Алексей Навальный
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Участие в вакцинации населения могут принять и лаборатории

Вакцинация

ФОТО: BBC News

В случае необходимости участие в вакцинации населения от Covid-19 готовы принять и работники медицинских лабораторий, сообщили агентству LЕТА представители лабораторий.

Председатель правления Centrala laboratorija Стелла Лапиня сообщила, что с учетом территориального покрытия в местах тестирования на Covid-19 и логистическую сеть, которая обеспечивает транспортировку образцов по всей стране, Centrala laboratorija готова и способна принять участие в вакцинации жителей Латвии.

Лаборатория имеет более 60 филиалов и 29 пунктов сбора анализов на Covid-19 по всей Латвии.

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