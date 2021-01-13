Участие в вакцинации населения могут принять и лаборатории

Председатель правления Centrala laboratorija Стелла Лапиня сообщила, что с учетом территориального покрытия в местах тестирования на Covid-19 и логистическую сеть, которая обеспечивает транспортировку образцов по всей стране, Centrala laboratorija готова и способна принять участие в вакцинации жителей Латвии.