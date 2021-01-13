Когда появились первые поселения у Вентспилса? Недавняя находка может дать неожиданный ответ

Как сообщила порталу TVNET представитель Вентспилсского музея Марута Эйстере, значительным является сам факт обнаружения металлического предмета из эпохи бронзы - не считая 2001 года, когда были обнаружены 89 бронзовых предметов, датируемых VII веком до н.э.), всего на всей территории Латвии известно около 130 бронзовых предметов этого времени. Из них менее двух десятков наконечников копий и стрел. Это можно объяснить тем, что в то время инструменты и украшения из такого ценного материала, которые были сломаны или изношены, можно было переплавить в новые изделия, поэтому количество утраченных или захороненных предметов было небольшим. Находка также позволяет нам взглянуть на уровень металлообработки того времени - дефекты, образовавшиеся при окончательной отливке копья, показывают, что металлообработка в Прибалтике в то время делала только первые шаги.

ФОТО: Publicitātes attēls

Однако более значительное значение этой находки связано с вопросом о происхождении населения территории Вентспилса - конец копья был найден на границе города и Вентспилсского региона, в черте города. К сожалению, обстоятельства местонахождения пока не позволяют сделать вывод, связано ли это место с древним местом жительства или, что более вероятно, с местом захоронения и принесенной туда вещью. Тем не менее, острие бронзового копья свидетельствует о существовании людей в городе Вентспилс не менее 2500 лет назад, возможно, также о существовании независимого населения в то время. Находка заставляет пересмотреть другую, более древнюю находку этой эпохи в городе - в 2000 г. при археологических раскопках на улице Остас, 23 был обнаружен сильно окисленный и поврежденный конец бронзового копья. До сих пор его ассоциировали с объектом, случайно попавшем в балластную зону корабля. Острие копья, найденное в конце прошлого года, предполагает, что, возможно, находка на улице Остас все-таки связана с местным населением.