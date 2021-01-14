Сейм одобрил продление комендантского часа и расширение ассортимента разрешенных товаров

Решение Кабинета министров вступило в силу раньше, но большинство Сейма обычно принимает постановление о повторном утверждении таких решений.

Установленные в стране для предотвращения распространения Covid-19 ограничения и комендантский час по выходным будут в силе до 25 января.

Комендантский час с 22:00 до 5:00 будет действовать на выходных с 15 по 17 января и с 22 по 24 января. 2

До 25 января продлены существующие ограничения в сфере торговли и услуг, а также в образовании.

До 25 января по-прежнему будут запрещены услуги красоты, пирсинга и нанесения татуировок, аренда спортивного инвентаря в помещениях и фотоуслуги (за исключением изготовления фотографий на документы), а также предоставление очных услуг, связанных с развлечениями и отдыхом.

Кабинет министров принял решение продлить торговые ограничения до 25 января, одновременно с 12 января расширив ассортимент товаров, которые можно купить очно. 2

С 12 января можно будет приобрести:

колготки,

носки,

эластичные носки,

шарфы,

шали,

платки,

шапки,

перчатки,

товары для чистки поверхностей,

лопаты и совки,

электроприборы для обогрева помещений,

пергаментную бумагу,

топливо,

газовые баллоны,

свечи,

спички,

гробы,

конверты,

бумажную упаковку,

бытовые чистящие средства,

печи,

замки,

отопительные котлы,

обогреватели,

телефоны,

лампочки,

ортопедические принадлежности,

слуховые аппараты,

зажигалки.

"Список товаров первой необходимости пополнился сезонными предметами, а также предметами домашнего обихода, связанными с гигиеной и санитарией. Список пополнился только некоторыми товарами для чистки помещений и поверхностей, а также для обогрева с учетом зимнего сезона. Также список пополнился лопатами для чистки снега и (с учетом износа товаров и необходимости) отдельными предметами одежды, которые нужны в повседневной жизни", - говорится в аннотации к распоряжению.

Могут работать аптеки, в том числе ветеринарные аптеки, магазины оптики и автозаправочные станции. 2

Могут работать магазины, где продаются продукты питания, в том числе алкоголь, предметы гигиены, хозяйственные товары первой необходимости, табачные изделия и электронные устройства для курения, корм и товары для животных, пресса, билеты на общественный транспорт, маски для лица и средства индивидуальной защиты, сельскохозяйственная продукция собственного производства, карты предоплаты для мобильных телефонов, цветы.

Как и прежде, не будет ограничена торговля в интернете. Разрешена также оптовая торговля на базах.

С 12 января библиотеки возобновили выдачу книг. Можно будет и впредь посещать экспозиции музеев под открытым небом, но другие культурные объекты и услуги по-прежнему будут доступны только удаленно.

До 25 января продлен запрет на тренировки в тренажерных залах. 2

Как и до этого, тренировки непрофессиональных спортсменов могут проводиться только вне помещений при участии не более десяти человек, при этом нельзя использовать раздевалки.

Тренажерные залы не будут принимать клиентов для тренировок в помещениях, включая индивидуальные тренировки.