Чт, 14.01.2021
В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Сейм одобрил продление комендантского часа и расширение ассортимента разрешенных товаров
2 мин для прочтения

Сейм одобрил продление комендантского часа и расширение ассортимента разрешенных товаров

ФОТО: Shutterstock

Сегодня, 14 января, Сейм подтвердил принятые правительством 7 января и уже вступившие в силу поправки к постановлению о режиме чрезвычайной ситуации, которые предусматривают продление комендантского часа и расширение ассортимента разрешенных товаров.

Решение Кабинета министров вступило в силу раньше, но большинство Сейма обычно принимает постановление о повторном утверждении таких решений.

Установленные в стране для предотвращения распространения Covid-19 ограничения и комендантский час по выходным будут в силе до 25 января.

Комендантский час с 22:00 до 5:00 будет действовать на выходных с 15 по 17 января и с 22 по 24 января.

До 25 января продлены существующие ограничения в сфере торговли и услуг, а также в образовании.

До 25 января по-прежнему будут запрещены услуги красоты, пирсинга и нанесения татуировок, аренда спортивного инвентаря в помещениях и фотоуслуги (за исключением изготовления фотографий на документы), а также предоставление очных услуг, связанных с развлечениями и отдыхом.

Кабинет министров принял решение продлить торговые ограничения до 25 января, одновременно с 12 января расширив ассортимент товаров, которые можно купить очно.

С 12 января можно будет приобрести: 

  • колготки,
  • носки,
  • эластичные носки,
  • шарфы,
  • шали,
  • платки,
  • шапки,
  • перчатки,
  • товары для чистки поверхностей,
  • лопаты и совки,
  • электроприборы для обогрева помещений,
  • пергаментную бумагу,
  • топливо,
  • газовые баллоны,
  • свечи,
  • спички,
  • гробы,
  • конверты,
  • бумажную упаковку,
  • бытовые чистящие средства,
  • печи,
  • замки,
  • отопительные котлы,
  • обогреватели,
  • телефоны,
  • лампочки,
  • ортопедические принадлежности,
  • слуховые аппараты,
  • зажигалки.

"Список товаров первой необходимости пополнился сезонными предметами, а также предметами домашнего обихода, связанными с гигиеной и санитарией. Список пополнился только некоторыми товарами для чистки помещений и поверхностей, а также для обогрева с учетом зимнего сезона. Также список пополнился лопатами для чистки снега и (с учетом износа товаров и необходимости) отдельными предметами одежды, которые нужны в повседневной жизни", - говорится в аннотации к распоряжению.

Могут работать аптеки, в том числе ветеринарные аптеки, магазины оптики и автозаправочные станции.

Могут работать магазины, где продаются продукты питания, в том числе алкоголь, предметы гигиены, хозяйственные товары первой необходимости, табачные изделия и электронные устройства для курения, корм и товары для животных, пресса, билеты на общественный транспорт, маски для лица и средства индивидуальной защиты, сельскохозяйственная продукция собственного производства, карты предоплаты для мобильных телефонов, цветы.

Как и прежде, не будет ограничена торговля в интернете. Разрешена также оптовая торговля на базах.

С 12 января библиотеки возобновили выдачу книг. Можно будет и впредь посещать экспозиции музеев под открытым небом, но другие культурные объекты и услуги по-прежнему будут доступны только удаленно.

До 25 января продлен запрет на тренировки в тренажерных залах.

Как и до этого, тренировки непрофессиональных спортсменов могут проводиться только вне помещений при участии не более десяти человек, при этом нельзя использовать раздевалки.

Тренажерные залы не будут принимать клиентов для тренировок в помещениях, включая индивидуальные тренировки.

Для ограничения распространения Covid-19 в стране с 9 ноября по 7 февраля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен ряд ограничений.

 

Последние новости

НАВЕРХ
Back