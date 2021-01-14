Сейм одобрил продление комендантского часа и расширение ассортимента разрешенных товаров

Решение Кабинета министров вступило в силу раньше, но большинство Сейма обычно принимает постановление о повторном утверждении таких решений.
Установленные в стране для предотвращения распространения Covid-19 ограничения и комендантский час по выходным будут в силе до 25 января.
Комендантский час с 22:00 до 5:00 будет действовать на выходных с 15 по 17 января и с 22 по 24 января.
До 25 января продлены существующие ограничения в сфере торговли и услуг, а также в образовании.
До 25 января по-прежнему будут запрещены услуги красоты, пирсинга и нанесения татуировок, аренда спортивного инвентаря в помещениях и фотоуслуги (за исключением изготовления фотографий на документы), а также предоставление очных услуг, связанных с развлечениями и отдыхом.
Кабинет министров принял решение продлить торговые ограничения до 25 января, одновременно с 12 января расширив ассортимент товаров, которые можно купить очно.
С 12 января можно будет приобрести:
- колготки,
- носки,
- эластичные носки,
- шарфы,
- шали,
- платки,
- шапки,
- перчатки,
- товары для чистки поверхностей,
- лопаты и совки,
- электроприборы для обогрева помещений,
- пергаментную бумагу,
- топливо,
- газовые баллоны,
- свечи,
- спички,
- гробы,
- конверты,
- бумажную упаковку,
- бытовые чистящие средства,
- печи,
- замки,
- отопительные котлы,
- обогреватели,
- телефоны,
- лампочки,
- ортопедические принадлежности,
- слуховые аппараты,
- зажигалки.
"Список товаров первой необходимости пополнился сезонными предметами, а также предметами домашнего обихода, связанными с гигиеной и санитарией. Список пополнился только некоторыми товарами для чистки помещений и поверхностей, а также для обогрева с учетом зимнего сезона. Также список пополнился лопатами для чистки снега и (с учетом износа товаров и необходимости) отдельными предметами одежды, которые нужны в повседневной жизни", - говорится в аннотации к распоряжению.
Могут работать аптеки, в том числе ветеринарные аптеки, магазины оптики и автозаправочные станции.
Могут работать магазины, где продаются продукты питания, в том числе алкоголь, предметы гигиены, хозяйственные товары первой необходимости, табачные изделия и электронные устройства для курения, корм и товары для животных, пресса, билеты на общественный транспорт, маски для лица и средства индивидуальной защиты, сельскохозяйственная продукция собственного производства, карты предоплаты для мобильных телефонов, цветы.
Как и прежде, не будет ограничена торговля в интернете. Разрешена также оптовая торговля на базах.
С 12 января библиотеки возобновили выдачу книг. Можно будет и впредь посещать экспозиции музеев под открытым небом, но другие культурные объекты и услуги по-прежнему будут доступны только удаленно.
До 25 января продлен запрет на тренировки в тренажерных залах.
Как и до этого, тренировки непрофессиональных спортсменов могут проводиться только вне помещений при участии не более десяти человек, при этом нельзя использовать раздевалки.
Тренажерные залы не будут принимать клиентов для тренировок в помещениях, включая индивидуальные тренировки.
Для ограничения распространения Covid-19 в стране с 9 ноября по 7 февраля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен ряд ограничений.