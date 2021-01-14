Новые условия для руководителей коллектива и создание надзорного совета. Что еще решило правительство?

В связи с ростом заболеваемости Covid-19 SPKC нет хватает ресурсов, чтобы достаточно оперативно выявлять все контакты заболевших. Таким образом, существует риск, что человек, который был в контакте с больным Covid-19 и, возможно, заражен, выйдет на работу и создаст риск распространения коронавируса в своем коллективе.

На основе критериев SPKC руководитель коллектива должен составить список контактов заболевшего и подать его в центр. 2

Помимо бюро по вакцинации, будет создан и надзорный совет

В четверг правительство постановило, что в Латвии будет создано не только бюро по управлению процессом вакцинации от Covid-19, но и надзорный совет.

В Министерстве здравоохранения агентству LETA сообщили, что процесс вакцинации будет организован как проект национального масштаба с руководством и координацией на высшем уровне. Это позволит эффективнее обеспечить процесс вакцинации в стране.

"Мы должны обеспечить полутора миллионам жителей Латвии возможность получить вакцину в короткие сроки. Для выполнения столь масштабной работы все сектора должны работать вместе, а ответственность будет на высшем, правительственном уровне. В центре проекта будет непосредственно подчиненное мне бюро по вакцинации или штаб, который должен приступить к работе в ближайшее время", - сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В рамках подготовки к комплексной вакцинации принято решение организовать процесс на более высоком уровне.

Его будет возглавлять не рабочая группа в сфере здравоохранения, а специально сформированный надзорный совет под управлением премьер-министра Кришьяниса Кариньша. 2

Механизм управления вакцинацией против Covid-19 предусматривает управление проектом на нескольких уровнях. На уровне политического руководства ведущую роль возьмет на себя подгруппа совета по кризисному управлению.

На уровне ответственных отраслевых министерств процесс вакцинации будет контролироваться подгруппой, созданной в рамках координационной группы по ограничению распространения Сovid-19, состоящей из государственных секретарей и их заместителей.

В сфере здравоохранения будет создано бюро по проекту вакцинации, которое подчиняется непосредственно министру здравоохранения и обеспечивает связь с другими инстанциями. 2

Удвоена поддержка по программе грантов для оборотных средств

Кабинет министров в четверг одобрил предложенные Министерством экономики изменения в программе грантов для оборотных средств, удвоив объем поддержки.

Ранее объем поддержки по программе грантов для оборотных средств предприятий ежемесячно составлял 30% общей суммы брутто-зарплат, за которые уплачены налоги в августе, сентябре и октябре 2020 года, но не более 50 000 евро и не более 800 000 евро для группы связанных предприятий.

Изменения предусматривают, что объем поддержки будет увеличен до 60%, а максимальная поддержка повышена до 100 000 евро в месяц.