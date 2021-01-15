Пт, 15.01.2021
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Алексей Навальный
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Возросла конкуренция на латвийском рынке труда

ФОТО: Pexels

Во время кризиса из-за Covid-19 возросла конкуренция на рынке труда, и поиски новой работы требуют больше времени, сказала в интервью агентству LЕТА директор Государственного агентства занятости (NVA) Эвита Симсоне

"В целом видно, что средняя продолжительность периода безработицы возросла, и для того, чтобы найти новую работу, требуется больше времени, чем до кризиса из-за Covid-19. Если до весны, когда начался кризис из-за Covid-19, мы могли говорить об очень ощутимой нехватке рабочей силы, то теперь ситуация изменилась, у работодателей больше кандидатов для выбора. Сейчас труднее найти новую работу", - сказала Симсоне.

На одну вакансию в настоящее время приходится пять безработных.

В конце прошлого года в Латвии было 14 500 актуальных вакансий и 69 600 безработных. Нашли работу в 2020 году 62 500 безработных, зарегистрированных в NVA.

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