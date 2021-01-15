Возросла конкуренция на латвийском рынке труда

"В целом видно, что средняя продолжительность периода безработицы возросла, и для того, чтобы найти новую работу, требуется больше времени, чем до кризиса из-за Covid-19. Если до весны, когда начался кризис из-за Covid-19, мы могли говорить об очень ощутимой нехватке рабочей силы, то теперь ситуация изменилась, у работодателей больше кандидатов для выбора. Сейчас труднее найти новую работу", - сказала Симсоне.