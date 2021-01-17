Спор по поводу замены телефона довел LMT Retail&Logistics до "черного списка" PTAC

Предприятие было включено в упомянутый список, так как не выполнило решение комиссии по разрешению потребительских споров PTAC о несоответствующей требованиям договора замене телефона на новый.

В решении комиссии указано, что потребитель 22 апреля 2019 года приобрела телефон, у которого в январе 2020 года возникли технические проблемы, а 28 января прошлого года телефон был отдан LMT Retail&Logistics для ремонта.

31 января телефон был возвращен потребителю с пометкой, что дефектов не обнаружено и обновлено программное обеспечение, однако в тот же самый день потребитель, пытаясь ответить на звонок, констатировала, что дефекты не исправлены, а также из-за беспокойства выпустила телефон из рук. Потребитель снова отдала телефон в ремонт, однако 3 февраля от LMT Retail&Logistics был получен отказ в ремонте, так как констатировано механическое повреждение - вмятина сбоку.

В пояснении предприятие указало, что в заявлении PTAC и комиссии по разрешению потребительских споров упомянуты и другие дефекты телефона, но не те, что были указаны, когда телефон отдавали в ремонт в первый раз. В свою очередь, во второй раз потребитель указала не только упомянутые ранее дефекты, но и новые.

После повторной отдачи телефона в ремонт LMT Retail&Logistics консультировалось с техником сервисного центра, который указал, что дефект могут вызвать данные, которые потребитель обновляла с другого устройства (галереи, контакты), или приложения третьих сторон, которые, возможно, с телефоном несовместимы. Так как восстановленные данные могут вызвать повреждения или быть несовместимыми с телефоном, компания призывала потребителя не производить упомянутые действия.

LMT Retail&Logistics отмечает, что после обновления программного обеспечения необходимо снова ввести в телефон и обновить контакты, поэтому утверждение потребителя о том, что с настройками телефона действий не проводили, не соответствует правде. В ходе проверки телефона в авторизированном сервисе было констатировано, что у него имеются повреждения: вмятина на корпусе, повредившая дисплей телефона, кроме того, треснула кнопка Home, а не лишь маленькая вмятина в задней части телефона, о чем упомянула в заявлении потребитель.

Предприятие пояснило, что дефекты телефона возникли в связи с несоответствующим использованием и несоблюдением правил эксплуатации производителя и гарантии. 3

В свою очередь потребитель в дополнительном пояснении комиссии указала, что, когда она получила телефон после первого ремонта, имеющиеся в нем контакты сохранились, поэтому ей не пришлось ничего обновлять или вводить. Потребитель обратила внимание на то, что дефекты телефона в первую и вторую сдачу в ремонт были указаны в документах о приемке, которые подписали представители LMT Retail&Logistics.