Ограничения в связи с Covid-19: Rīgas satiksme терпит убытки в сотни тысяч

Она добавила, что в целом убытки были намного выше, но компания смогла компенсировать большую часть из них за счет внутренних резервов, хотя от 300 000 до 400 000 евро у самоуправления все же попросить придется.

Объясняя, почему компания была вынуждена внести изменения в движение и расписание общественного транспорта, Иннуса сообщила, что в то время, когда в связи с мерами по ограничению распространения Covid-19 количество пассажиров резко упало, компания была вынуждена сбалансировать поток общественного транспорта в соответствии с потоком пассажиров, чтобы избежать еще больших убытков.

Она подчеркнула, что пассажиры не должны ощущать изменения в движении общественного транспорта. Компания рассчитала все так, чтобы транспорт не был переполнен и число пассажиров не превышало 50% от вместимости транспортного средства.

Также у Rīgas satiksme есть план "Б". Если водители общественного транспорта или электронные системы сообщат, что общественный транспорт на маршруте перегружен и эпидемиологические требования не соблюдаются, то по соответствующему маршруту будет пущен дополнительный транспорт.