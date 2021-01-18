Пн, 18.01.2021
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Юлия Навальная
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Ограничения в связи с Covid-19: Rīgas satiksme терпит убытки в сотни тысяч

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В период распространения вируса Covid-19 количество пассажиров резко сократилось, что существенно повлияло на доходы ООО Rīgas satiksme, поэтому в январе убытки предприятия могут составить около 400 000 евро, сообщила руководитель Rīgas satiksme Джинета Иннуса сегодня утром в интервью Латвийскому радио.

Она добавила, что в целом убытки были намного выше, но компания смогла компенсировать большую часть из них за счет внутренних резервов, хотя от 300 000 до 400 000 евро у самоуправления все же попросить придется.

Объясняя, почему компания была вынуждена внести изменения в движение и расписание общественного транспорта, Иннуса сообщила, что в то время, когда в связи с мерами по ограничению распространения Covid-19 количество пассажиров резко упало, компания была вынуждена сбалансировать поток общественного транспорта в соответствии с потоком пассажиров, чтобы избежать еще больших убытков.

Она подчеркнула, что пассажиры не должны ощущать изменения в движении общественного транспорта. Компания рассчитала все так, чтобы транспорт не был переполнен и число пассажиров не превышало 50% от вместимости транспортного средства.

Также у Rīgas satiksme есть план "Б". Если водители общественного транспорта или электронные системы сообщат, что общественный транспорт на маршруте перегружен и эпидемиологические требования не соблюдаются, то по соответствующему маршруту будет пущен дополнительный транспорт.

Между тем председатель Рижской думы Мартиньш Стакис в интервью Латвийскому радио признал, что предприятию удалось сэкономить большие средства, в том числе по крупным статьям расходов. Однако он подчеркнул, что дополнительная дотация компании будет предоставлена только тогда, когда Рижская дума убедится, что для повышения эффективности работы предприятия сделано все возможное.

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