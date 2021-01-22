Акция в поддержку Алексея Навального пройдет в Даугавпилсе

Как пишет портал Chayka.lv, в 13:00 акция начнется у Генконсульства РФ на ул. Краславас, 46, в Даугавпилсе. В связи с тем, что массовые собрания запрещены по всей стране, сторонники Навального проведут одиночные пикеты.
"Конечно, это акция солидарности. Мы хотим поддержать Навального и его сторонников из Латвии. Но еще мы хотим привлечь внимание людей, которые считают, что Путин в России делает все правильно. Хотим показать им, что есть русскоязычные люди, в том числе и в Латвии, которые имеют другое мнение",
- рассказал порталу координатор акции, житель Краславы Алексей Сорокин.
Как известно, для официального проведения акции необходимо получить соответствующее разрешение от самоуправления. По мнению Алексея Сорокина, действующие в Даугавпилсе правила недемократичны: заявление нужно подавать за десять дней, а ответственность за принятие решения несет специальная комиссия.
"То есть, правила очень похожи на российские и белорусские. На мой взгляд, это должно выглядеть так: те, кто проводят такую акцию, просто информируют об этом, оставляют свои координаты. А то, что на это нужно десять дней, что собирается комиссия и что-то решает - это далеко от демократии", - уверен он.
Впрочем, несмотря на то, что организаторы подали заявку на проведение акции в думу только в пятницу, 22 января, с Алексее уже связались и пообещали предоставить официальный ответ.
"Мы еще думаем, как мы будем проводить акцию. Возможно, по одному будем стоять, в одиночных пикетах, чтобы не нарушать правил. И будем просить людей, если кто-то будет подходить, чтобы они не нарушали дистанции", - заявил Сорокин, отметив, что он надеется, что полиция не станет разгонять людей, желающих публично и открыто выразить свою поддержку Навальному, так как "здесь, все-таки, не Россия, и не Беларусь".
RUS TVNET будет следить за ходом событий в Даугавпилсе!
Напомним, акция солидарности Алексею Навальному должна была состояться и в Риге, однако из-за ограничений на собрания она была отменена.
Ранее уже сообщалось, что Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИН по обвинению в нарушении правил условного срока по делу Yves Rocher. На следующий день Навального арестовали до 15 февраля. Оппозиционера ожидает судебный процесс, на котором ФСИН будет требовать заменить условный срок Навального на реальный.