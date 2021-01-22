Акция в поддержку Алексея Навального пройдет в Даугавпилсе

Как пишет портал Chayka.lv, в 13:00 акция начнется у Генконсульства РФ на ул. Краславас, 46, в Даугавпилсе. В связи с тем, что массовые собрания запрещены по всей стране, сторонники Навального проведут одиночные пикеты.

"Конечно, это акция солидарности. Мы хотим поддержать Навального и его сторонников из Латвии. Но еще мы хотим привлечь внимание людей, которые считают, что Путин в России делает все правильно. Хотим показать им, что есть русскоязычные люди, в том числе и в Латвии, которые имеют другое мнение",

- рассказал порталу координатор акции, житель Краславы Алексей Сорокин.

Как известно, для официального проведения акции необходимо получить соответствующее разрешение от самоуправления. По мнению Алексея Сорокина, действующие в Даугавпилсе правила недемократичны: заявление нужно подавать за десять дней, а ответственность за принятие решения несет специальная комиссия.

"То есть, правила очень похожи на российские и белорусские. На мой взгляд, это должно выглядеть так: те, кто проводят такую акцию, просто информируют об этом, оставляют свои координаты. А то, что на это нужно десять дней, что собирается комиссия и что-то решает - это далеко от демократии", - уверен он.

Впрочем, несмотря на то, что организаторы подали заявку на проведение акции в думу только в пятницу, 22 января, с Алексее уже связались и пообещали предоставить официальный ответ.

"Мы еще думаем, как мы будем проводить акцию. Возможно, по одному будем стоять, в одиночных пикетах, чтобы не нарушать правил. И будем просить людей, если кто-то будет подходить, чтобы они не нарушали дистанции", - заявил Сорокин, отметив, что он надеется, что полиция не станет разгонять людей, желающих публично и открыто выразить свою поддержку Навальному, так как "здесь, все-таки, не Россия, и не Беларусь".

RUS TVNET будет следить за ходом событий в Даугавпилсе!

Напомним, акция солидарности Алексею Навальному должна была состояться и в Риге, однако из-за ограничений на собрания она была отменена.